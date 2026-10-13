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9 «бандеролей» и 9 пострадавших: что известно о массированной атаке на Харьков

Происшествия 00:55   13.10.2026
Оксана Горун
9 «бандеролей» и 9 пострадавших: что известно о массированной атаке на Харьков

Харьковская областная прокуратура и ХОВА проинформировали о последствиях «прилетов» в Харькове, которые происходили в течение двух часов вечером 12 октября.

За это время по городу ударили девять малогабаритных крылатых ракет S-8000 «Бандероль», проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Большинство «прилетов» пришлось по Холодногорскому району, один — по Шевченковскому, сообщал ранее мэр Харькова Игорь Терехов.

«Наибольшие разрушения получил пятиэтажный жилой дом в Холодногорском районе города. В результате удара пострадали восемь человек, среди них сотрудник ГСЧС. Продолжается разбор завалов. Также в Холодногорском районе в результате попадания на территории частного домовладения два человека подверглись острой реакции на стресс. Предварительно повреждено восемь частных домов. В Шевченковском районе города повреждены многоквартирные жилые дома, автомобили, магазины, помещения банка», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что двух пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Видео: пресс-служба ХОВА

«19-летний парень находится в ожоговой реанимации, второму мужчине проводят операцию. Еще три человека госпитализированы в состоянии средней тяжести», — отметил начальник ХОВА.

Его данные о последствиях «прилетов» следующие:

  • В Холодногорском районе попадание в 4-этажный жилой дом, где разрушен целый подъезд. Также известно о повреждении не менее 10 частных домов;
  • В Шевченковском районе оккупанты попали в жилую 5-этажку: горело помещение банка на первом этаже и шесть автомобилей, повреждены окна в трех многоквартирных домах.

Спасательная операция продолжается — под завалами могут находиться люди.

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Напомним, «прилеты» в Харькове начались около 21:15 12 октября. Первый взрыв прозвучал одновременно с сиреной тревоги. Удары происходили тремя сериями.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2026 в 00:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура и ХОВА проинформировали о последствиях «прилетов» в Харькове, которые происходили в течение двух часов вечером 12 октября".