На территории Холодногорского района Харькова 26 ноября зафиксировали случай бешенства бездомной собаки, сообщили в ГУ «Госпродпотребслужбы» в Харьковской области.

Отмечается, что во дворе жительницы района поселилась бездомная собака. Женщина вместе с сестрой подкармливала животное.

«Потом собака начала вести себя агрессивно и покусала женщин, которые за ней ухаживали. Через несколько дней животное умерло», — говорится в сообщении.

Специалисты отобрали патологический материал. У животного подтвердили бешенство.

«Кошек, которые живут во дворе пострадавшей и могли контактировать с собакой, вакцинировали против бешенства по вынужденной схеме. Женщины, контактировавшие с животным, проходят антирабическую терапию», — добавили в Госпродпотребслужбе.

На территории Холодногорского района ввели карантин.