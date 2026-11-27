Харьковская облпрокуратура установила, что 27 ноября около 07:45 враг выпустил по Шевченковскому району FPV-дрон.

«Российские военные атаковали FPV-дроном, управляемым с помощью оптоволоконного канала связи, автозаправочную станцию ​​в Шевченковском районе Харькова», – установили правоохранители.

Пострадали трое людей – это 72-летний мужчина, работающий оператором АЗС, 36-летний мужчина и 52-летняя женщина. Все они подверглись острой реакции на стресс, уточили в прокуратуре.

Напомним, 27 ноября россияне обстреливали Харьков. Первый взрыв утром в Харькове прозвучал около 07:40. Городской голова Игорь Терехов уточнил: удар пришелся по Шевченковскому району. Россияне обстреляли автозаправку. Пострадали трое людей, написал начальник ХОВА Олег Синегубов. Вскоре Терехов сообщил о еще одном ударе по городу. На этот раз прилетело по Киевскому району. Информации о пострадавших не поступала, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.