В АО «Харьковоблэнерго» написали, что сегодня, 27 ноября, в Харьковской области ввели графики почасовых отключений света (ГПО).

Свет будут отключать в связи со сложной ситуации в Объединенной энергосистеме, которая сложилась из-за российских обстрелов, объяснили энергетики. Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 10:00-13:30; 17:00-24:00

1.2 10:00-13:30; 16:30-23:30

2.1 00:00-03:00; 08:00-13:30; 16:30-23:30

2.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 16:00-17:00; 20:30-24:00

3.1 13:00-17:00; 20:30-24:00

3.2 10:00-17:00

4.1 03:00-06:30; 13:30-17:00

4.2 03:00-06:30; 13:30-17:00

5.1 06:30-10:00; 13:30-16:00; 17:00-20:30

5.2 06:30-10:00; 13:30-16:00; 17:00-20:30

6.1 06:30-10:00; 17:00-20:30

6.2 06:30-10:00; 17:00-20:30

Перечень адресов по очередям – здесь.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).