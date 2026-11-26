Прогноз погоды на пятницу, 27 ноября, сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей. Синоптики предупреждают о гололедице.

В Харьковской области в течение дня сохранится облачная погода с прояснениями 🌥. Существенных осадков не прогнозируют. На дорогах местами будет гололедица.

Ветер ожидается северный, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 2 до 7° мороза, днем ​​- от 1° тепла до 4° мороза.

В Харькове в течение суток также будет без существенных осадков.

Ветер прогнозируют северный, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 3 – 5° мороза, днем ​​0 – 2° мороза.

Напомним, как полярный вихрь и Эль-Ниньо могут повлиять на зиму в Харькове и области, МГ «Объектив» рассказали в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей.