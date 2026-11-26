Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей сообщил предварительный прогноз на декабрь 2026 года в Харьковской области.

По данным синоптиков, в первый месяц зимы все должно быть в пределах нормы. В частности, среднемесячная температура воздуха может составлять 3 градуса мороза. Это типичный показатель для этого периода.

Количество осадков в декабре также ожидается в пределах климатической нормы – 45 мм.

Напомним, Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей прогнозирует минусовые температуры днем, уже начиная с пятницы, 27 ноября. Ночные температуры на выходных достигнут 10-11 со знаком «минус». В комментарии «Объективу» заведующая сектором метеопрогнозов Ксения Калюжная объяснила, что на Харьковщину идет холодный антициклон из Скандинавии. Холоднее будет ставать с каждым днем, а вот значительных осадков ожидать не стоит.