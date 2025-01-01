Контрастная погода: декабрь в Харькове и области был теплее нормы
Средняя температура воздуха в течение первого зимнего месяца в Харьковской области была выше климатической нормы на 3 градуса.
В декабре наблюдалась контрастная погода, от минусовых температур в начале месяца до плюсовых — в третьей декаде, констатируют в Региональном центре по гидрометеорологии.
В первой и второй декадах декабря на полях образовывался снежный покров, который в третьей декаде сошел из-за теплой погоды. По состоянию на 31-е число на большей части области почва была талой, на юге и северо-востоке она промерзла до 1-3 сантиметров.
Озимая пшеница в декабре была преимущественно в состоянии неглубокого покоя. Угроз для зимовки озимых и плодовых культур не наблюдалось.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: декабрь, новости Харькова, погода, прогноз;
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- • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 18:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Средняя температура воздуха в декабре в Харьковской области была выше климатической нормы на 3 градуса.".