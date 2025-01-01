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Контрастная погода: декабрь в Харькове и области был теплее нормы

Погода 18:52   01.01.2025
Елена Нагорная
Контрастная погода: декабрь в Харькове и области был теплее нормы

Средняя температура воздуха в течение первого зимнего месяца в Харьковской области была выше климатической нормы на 3 градуса.

В декабре наблюдалась контрастная погода, от минусовых температур в начале месяца до плюсовых — в третьей декаде, констатируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

В первой и второй декадах декабря на полях образовывался снежный покров, который в третьей декаде сошел из-за теплой погоды. По состоянию на 31-е число на большей части области почва была талой, на юге и северо-востоке она промерзла до 1-3 сантиметров.

Озимая пшеница в декабре была преимущественно в состоянии неглубокого покоя. Угроз для зимовки озимых и плодовых культур не наблюдалось.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 18:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Средняя температура воздуха в декабре в Харьковской области была выше климатической нормы на 3 градуса.".