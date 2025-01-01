Контрастная погода: декабрь в Харькове и области был теплее нормы

Средняя температура воздуха в течение первого зимнего месяца в Харьковской области была выше климатической нормы на 3 градуса.

В декабре наблюдалась контрастная погода, от минусовых температур в начале месяца до плюсовых — в третьей декаде, констатируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

В первой и второй декадах декабря на полях образовывался снежный покров, который в третьей декаде сошел из-за теплой погоды. По состоянию на 31-е число на большей части области почва была талой, на юге и северо-востоке она промерзла до 1-3 сантиметров.

Озимая пшеница в декабре была преимущественно в состоянии неглубокого покоя. Угроз для зимовки озимых и плодовых культур не наблюдалось.