Live
  • Ср 01.01.2025
  • Харьков  +5°С
  • USD 42.03
  • EUR 43.69

Уровень опасности – «желтый»: о чем предупреждают синоптики Харьковщины

Общество 14:23   01.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Уровень опасности – «желтый»: о чем предупреждают синоптики Харьковщины

О том, что 1 января в Харьковской области объявили первый уровень опасности, рассказали в региональном центре гидрометеорологии.

«В ближайшее время с сохранением до конца суток 1 января по области и городу ожидается туман 🌫️, видимость 200 – 500 м.», – написали синоптики.

Специалисты также призвали пешеходов и водителей быть максимально осторожными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Читайте также: Туманно, облачно и без осадков: погода на 1 января

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 1 января: «прилеты» в новогоднюю ночь, штурмы РФ
Новости Харькова — главное за 1 января: «прилеты» в новогоднюю ночь, штурмы РФ
01.01.2025, 13:36
Город на Харьковщине, сменив название, меняет герб: каким он будет
Город на Харьковщине, сменив название, меняет герб: каким он будет
30.12.2024, 18:35
Атака БПЛА в новогоднюю ночь: в Киеве семь раненых, есть погибшие (дополнено)
Атака БПЛА в новогоднюю ночь: в Киеве семь раненых, есть погибшие (дополнено)
01.01.2025, 13:43
Харьков обстрелял враг 318 раз, погибли 94 человека: итоги 2024 от Терехова
Харьков обстрелял враг 318 раз, погибли 94 человека: итоги 2024 от Терехова
01.01.2025, 14:38
Новый год в Харькове: что подарили символу Центрального парка (видео)
Новый год в Харькове: что подарили символу Центрального парка (видео)
30.12.2024, 21:59
Круговую оборону Изюма и Балаклеи готовят на Харьковщине – Синегубов
Круговую оборону Изюма и Балаклеи готовят на Харьковщине – Синегубов
01.01.2025, 14:56

Новости по теме:

12:40
Туманно, облачно и без осадков: погода на 1 января
20:45
Облачно и без осадков: прогноз погоды на 30 декабря
19:38
Прогноз погоды на 28 декабря в Харькове и области: ночью мороз, слабый туман
20:08
Прогноз погоды на 27 декабря в Харькове и области: слабый туман
20:38
Прогноз погоды на 26 декабря в Харькове и области: ночью легкий мороз

Вы читали новость: «Уровень опасности – «желтый»: о чем предупреждают синоптики Харьковщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 14:23;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что 1 января в Харьковской области объявили первый уровень опасности, рассказали в региональном центре гидрометеорологии.".