Уровень опасности – «желтый»: о чем предупреждают синоптики Харьковщины

О том, что 1 января в Харьковской области объявили первый уровень опасности, рассказали в региональном центре гидрометеорологии.

«В ближайшее время с сохранением до конца суток 1 января по области и городу ожидается туман 🌫️, видимость 200 – 500 м.», – написали синоптики.

Специалисты также призвали пешеходов и водителей быть максимально осторожными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.