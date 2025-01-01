Уровень опасности – «желтый»: о чем предупреждают синоптики Харьковщины
О том, что 1 января в Харьковской области объявили первый уровень опасности, рассказали в региональном центре гидрометеорологии.
«В ближайшее время с сохранением до конца суток 1 января по области и городу ожидается туман 🌫️, видимость 200 – 500 м.», – написали синоптики.
Специалисты также призвали пешеходов и водителей быть максимально осторожными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: прогноз погоды, синоптики, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 14:23;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что 1 января в Харьковской области объявили первый уровень опасности, рассказали в региональном центре гидрометеорологии.".