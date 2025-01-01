Туманно, облачно и без осадков: погода на 1 января

Прогноз погоды на 1 января опубликовали в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.

В области существенных осадков не ожидается, ночью местами будет туманно, возможен гололед.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15 – 20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться 2° мороза до 3° тепла, днем от ​​2 до 7° тепла.

В Харькове ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Ночью столбик термометра будет показывать около 0°, днем ​​3 — 5° тепла.