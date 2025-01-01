Туманно, облачно и без осадков: погода на 1 января
МГ «Объектив»
Прогноз погоды на 1 января опубликовали в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.
В области существенных осадков не ожидается, ночью местами будет туманно, возможен гололед.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15 – 20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться 2° мороза до 3° тепла, днем от 2 до 7° тепла.
В Харькове ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Ночью столбик термометра будет показывать около 0°, днем 3 — 5° тепла.
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: погода, прогноз погоды, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 12:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на 1 января опубликовали в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.".