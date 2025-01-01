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Туманно, облачно и без осадков: погода на 1 января

Погода 12:40   01.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Туманно, облачно и без осадков: погода на 1 января МГ «Объектив»

Прогноз погоды на 1 января опубликовали в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.

В области существенных осадков не ожидается, ночью местами будет туманно, возможен гололед.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15 – 20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться 2° мороза до 3° тепла, днем от ​​2 до 7° тепла.

В Харькове ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Ночью столбик термометра будет показывать около 0°, днем ​​3 — 5° тепла.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 12:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на 1 января опубликовали в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.".