Туманно, хмарно та без опадів: погода на 1 січня
Прогноз погоди на 1 січня опублікували у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
В області опадів не очікується, вночі місцями буде туманно, можлива ожеледь.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, удень місцями пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься 2° морозу до 3° тепла, вдень від 2 до 7° тепла.
У Харкові вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Вночі стовпчик термометра показуватиме близько 0 °, вдень 3 – 5 ° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 12:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на 1 січня опублікували у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.".