Туманно, хмарно та без опадів: погода на 1 січня

Прогноз погоди на 1 січня опублікували у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

В області опадів не очікується, вночі місцями буде туманно, можлива ожеледь.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, удень місцями пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься 2° морозу до 3° тепла, вдень від 2 до 7° тепла.

У Харкові вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Вночі стовпчик термометра показуватиме близько 0 °, вдень 3 – 5 ° тепла.