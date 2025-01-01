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Туманно, хмарно та без опадів: погода на 1 січня

Погода 12:40   01.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Туманно, хмарно та без опадів: погода на 1 січня

Прогноз погоди на 1 січня опублікували у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

В області опадів не очікується, вночі місцями буде туманно, можлива ожеледь.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, удень місцями пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься 2° морозу до 3° тепла, вдень від 2 до 7° тепла.

У Харкові вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Вночі стовпчик термометра показуватиме близько 0 °, вдень 3 – 5 ° тепла.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 12:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на 1 січня опублікували у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.".