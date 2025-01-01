Терехов: 115 будинків пошкодили росіяни у грудні, вибили понад тисячу вікон
Мер Харкова Ігор Терехов опублікував дані про результати ворожих обстрілів за грудень.
Міський голова зазначив, що у грудні місто рідше потрапляло під обстріли, ніж у минулих місяцях. Проте спокійним його не можна назвати.
“Жоден місяць не минає без пошкоджень житлового фонду. 115 будинків постраждали — і це болюче нагадування про те, що війна для Харкова постійно триває“, – написав Терехов.
Також протягом грудня через обстріли росіян вибиті 892 вікна у квартирах та ще 343 – у місцях загального користування, пошкоджені 38 покрівель та 37 балконів.
“Але навіть за таких умов ми бачимо згуртованість наших комунальних служб і всієї громади: 100% вікон та балконів закриті, 82% дахів уже відремонтовані, і це реальний приклад того, як Харків бореться за своє відновлення та майбутнє, попри всі труднощі“, – додав міський голова.
Читайте також: Скільки разів 2024 року росіяни обстріляли Харківщину, повідомила Нацполіція
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріли, прилеты, терехов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Терехов: 115 будинків пошкодили росіяни у грудні, вибили понад тисячу вікон»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 11:38;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов опублікував дані про результати ворожих обстрілів за грудень.".