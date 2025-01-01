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Терехов: 115 будинків пошкодили росіяни у грудні, вибили понад тисячу вікон

Події 11:38   01.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Терехов: 115 будинків пошкодили росіяни у грудні, вибили понад тисячу вікон Фото: Ігор Терехов/Telegram

Мер Харкова Ігор Терехов опублікував дані про результати ворожих обстрілів за грудень.

Міський голова зазначив, що у грудні місто рідше потрапляло під обстріли, ніж у минулих місяцях. Проте спокійним його не можна назвати.

Жоден місяць не минає без пошкоджень житлового фонду. 115 будинків постраждали — і це болюче нагадування про те, що війна для Харкова постійно триває“, – написав Терехов.

Також протягом грудня через обстріли росіян вибиті 892 вікна у квартирах та ще 343 – у місцях загального користування, пошкоджені 38 покрівель та 37 балконів.

Але навіть за таких умов ми бачимо згуртованість наших комунальних служб і всієї громади: 100% вікон та балконів закриті, 82% дахів уже відремонтовані, і це реальний приклад того, як Харків бореться за своє відновлення та майбутнє, попри всі труднощі“, – додав міський голова.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 11:38;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов опублікував дані про результати ворожих обстрілів за грудень.".