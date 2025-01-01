Терехов: 115 домов повредили россияне в декабре, выбили более тысячи окон
Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал данные о результатах вражеских обстрелов за декабрь.
Городской голова отметил, что в декабре город реже попадал под обстрелы, чем в прошлых месяцах. Однако спокойным его нельзя назвать.
«Ни один месяц не проходит без повреждений жилищного фонда. 115 домов пострадали — и это болезненное напоминание о том, что война для Харькова продолжается», – написал Терехов.
Также в течение декабря из-за обстрелов россиян выбиты 892 окна в квартирах и еще 343 – в местах общего пользования, повреждены 38 кровель и 37 балконов.
«Но даже при таких условиях мы видим сплоченность наших коммунальных служб и всего общества: 100% окон и балконов закрыты, 82% крыш уже отремонтированы, и это реальный пример того, как Харьков борется за свое восстановление и будущее, несмотря на все трудности», – добавил городской голова.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 11:38;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал данные о результатах вражеских обстрелов за декабрь.".