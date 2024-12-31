Сколько раз в 2024 году россияне обстреляли Харьковщину, сообщила Нацполиция
Нацполиция в Харьковской области подвела итоги 2024 года: россияне убили 420 гражданских людей, из них 18 детей.
Всего в 2024 году по Харьковской области включительно с городом Харьков зарегистрировано 3982 обстрелов, из них: 441 – ракетные, 465 – артиллерийские.
В течение года россияне убили 420 гражданских людей, из них 18 детей.
Из-за обстрелов повреждены и разрушены 5990 домов, 68 школ, 31 детский сад, 27 вузов, 39 больниц, 17 заведений культуры, 11 вокзалов.
С начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину в Харьковской области во время исполнения служебных обязанностей погибли 16 полицейских, 389 были ранены.
В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли более 5 000 уголовных производств по фактам совершения военных преступлений.
Сообщили о подозрении в 307 уголовных правонарушениях, направили в суд с обвинительным актом 209 уголовных производств. Задержали 21 злоумышленника.
Из Купянского района с участием полицейских эвакуировали 2419 человек, из них 136 детей. Из Чугуевского района вывезли 3565 человек, из них 282 детей. С Богодуховского района – 114 человек, из них 29 детей. Из Харьковского – 1333 человека, из них 98 детей. Из Изюмского района – 254 человека, из них 18 детей.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: 2024 год, загиблі, Нацполиция, обстрел, погибшие, разрушения, руйнування, Харьков, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2024 в 13:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нацполиция в Харьковской области подвела итоги 2024 года: россияне убили 420 гражданских людей, из них 18 детей.".