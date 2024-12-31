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Сколько раз в 2024 году россияне обстреляли Харьковщину, сообщила Нацполиция

Происшествия 13:57   31.12.2024
Оксана Якушко
Сколько раз в 2024 году россияне обстреляли Харьковщину, сообщила Нацполиция Фото: Олег Синегубов/Telegram

Нацполиция в Харьковской области подвела итоги 2024 года: россияне убили 420 гражданских людей, из них 18 детей.

Всего в 2024 году по Харьковской области включительно с городом Харьков зарегистрировано 3982 обстрелов, из них: 441 – ракетные, 465 – артиллерийские.

В течение года россияне убили 420 гражданских людей, из них 18 детей.

Из-за обстрелов повреждены и разрушены 5990 домов, 68 школ, 31 детский сад, 27 вузов, 39 больниц, 17 заведений культуры, 11 вокзалов.

С начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину в Харьковской области во время исполнения служебных обязанностей погибли 16 полицейских, 389 были ранены.

В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли более 5 000 уголовных производств по фактам совершения военных преступлений.

Сообщили о подозрении в 307 уголовных правонарушениях, направили в суд с обвинительным актом 209 уголовных производств. Задержали 21 злоумышленника.

Из Купянского района с участием полицейских эвакуировали 2419 человек, из них 136 детей. Из Чугуевского района вывезли 3565 человек, из них 282 детей. С Богодуховского района – 114 человек, из них 29 детей. Из Харьковского – 1333 человека, из них 98 детей. Из Изюмского района – 254 человека, из них 18 детей.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2024 в 13:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нацполиция в Харьковской области подвела итоги 2024 года: россияне убили 420 гражданских людей, из них 18 детей.".