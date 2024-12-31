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Оставляли карту джокера: друзей подозревают в поджоге военных авто в Харькове

Общество 11:45   31.12.2024
Виктория Яковенко
Оставляли карту джокера: друзей подозревают в поджоге военных авто в Харькове Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове задержали двух мужчин, которые, по данным следствия, поджигали авто украинских военных.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 30-летний мужчина 22 ноября вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за кражу. Он решил временно пожить у своего 21-летнего друга, который после полномасштабного вторжения РФ переехал в Харьков. Мужчины давно дружили, потому что оба родом из города Мирноград Донецкой области.

«Бывший заключенный начал искать себе работу. В Telegram он отозвался на объявление о легком заработке. «Работодатель» сообщил, что необходимо поджигать авто украинских военных, за что будет выплачено денежное вознаграждение в размере 40 тыс. гривен. Мужчина с уголовным прошлым согласился и привлек к «работе» своего друга детства», — рассказали правоохранительные органы.

В прокуратуре добавили, что фигуранты тщательно подготовились: приобрели необходимые товары для зажигательной смеси, а также купили колоду игральных карт.

«В середине декабря в Харькове фигуранты подожгли автомобиль украинского военнослужащего, сделали фото и видео результата. Кроме того, на месте они оставили карту «джокера», что было обязательным условием куратора», – отметили правоохранители.

Мужчин задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УКУ, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас фигуранты — в СИЗО. Правоохранители рассматривают версию, что кураторами поджогов являются представители российской спецслужбы.

поджоги в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура
поджоги в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2024 в 11:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали двух мужчин, которые, по данным следствия, поджигали авто украинских военных.".