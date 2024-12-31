Залишали картку джокера: друзів підозрюють у підпалі військових авто в Харкові

У Харкові затримали двох чоловіків, які, за даними слідства, підпалювали авто українських військових.

За даними Харківської обласної прокуратури, 30-річний чоловік 22 листопада вийшов з тюрми, де відбував покарання за крадіжку. Він вирішив тимчасово пожити у свого 21-річного друга, який після повномасштабного вторгнення РФ переїхав до Харкова. Чоловіки давно товаришували, бо обидва родом з міста Мирноград Донецької області.

«Колишній увʼязнений почав шукати собі роботу. У месенджері «Телеграм» він відгукнувся на оголошення про легкий заробіток. «Роботодавець» повідомив, що необхідно підпалювати авто українських військових, за що буде виплачена грошова винагорода у розмірі 40 тис. гривень. Чоловік з кримінальним минулим погодився та залучив до «роботи» свого друга дитинства», – розповіли правоохоронці.

У прокуратурі додали, що фігуранти ретельно підготувались: придбали необхідні товари для запалювальної суміші, а також колоду гральних карт.

«У середині грудня у Харкові фігуранти підпалили автомобіль українського військовослужбовця, зробили фото і відео «результату». Крім того, на місці вони залишили карту «джокера», що було обовʼязковою умовою куратора», – зазначили правоохоронці.

Чоловіків затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі фігуранти у СІЗО. Правоохоронці розглядають версію, що кураторами підпалів є представники російської спецслужби.