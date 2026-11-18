Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до ймовірного викрадення іграшок з меморіалу загиблим дітям у Харкові.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, під час моніторингу соцмереж виявили публікацію щодо ймовірного викрадення іграшок, залишених біля пам’ятника дітям, які загинули внаслідок російської збройної агресії.

Інформацію про подію зареєстрували в Єдиному обліку.

“Наразі працівники поліції проводять комплекс заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин події та осіб, які можуть бути причетними до неї. За вказаним фактом триває перевірка”, – зазначили копи.

Громадян, які мають будь-яку інформацію, що може допомогти встановити обставини події, просять повідомити про це до поліції.

Нагадаємо, правоохоронці вважають, що 17-річний хлопець причетний до незаконного заволодіння мотоцикла на Харківщині. Йому повідомили про підозру.