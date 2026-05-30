Цемент та іграшки: що у каналізацію викидають харків’яни, як це шкодить 📹
Комунальники закликають харків’ян не засмічувати каналізацію побутовими відходами.
«Цемент, іграшки, ганчір’я: харків’яни все більше сприймають каналізацію в квартирі як «універсальний смітник», який здатен проковтнути все. Але, комунальники, які щодня рятують забиті труби, оголошують підземну тривогу. Мотлохом із домішками жиру буквально давиться уся система, від підвалу будинку – до магістрального колектора. Чистять його майже щодня – спочатку спецтехнікою, а потім вручну – лопатою у відро», – розповіли у КП «ХТМ».
Однак, наголошують комунальники, найстрашніше для каналізації – вологі серветки. Адже після змиву вони не розчиняються у воді, липнуть одна до одної та намотуються на насосне обладнання.
«Ці наноси, буває, згорають. Цьогоріч вже двічі згорали насоси. Вартість данного насоса – близько 400 тисяч грн», – зазначив начальник управління з ремонту та обслуговування каналізаційних мереж Ігор Плотніков.
Тож фахівці просять містян використовувати каналізацію виключно за призначенням.
Відео: КП “ХТМ”
Читайте також: Збитки – 1 млн грн: у чому підозрюють інженерку «ХТМ»
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: іграшки, канализация, КП "ХТМ", новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Цемент та іграшки: що у каналізацію викидають харків’яни, як це шкодить 📹», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2026 в 19:03;