Цемент та іграшки: що у каналізацію викидають харків’яни, як це шкодить 📹

Суспільство 19:03   30.05.2026
Вікторія Яковенко
Комунальники закликають харків’ян не засмічувати каналізацію побутовими відходами.

«Цемент, іграшки, ганчір’я: харків’яни все більше сприймають каналізацію в квартирі як «універсальний смітник», який здатен проковтнути все. Але, комунальники, які щодня рятують забиті труби, оголошують підземну тривогу. Мотлохом із домішками жиру буквально давиться уся система, від підвалу будинку – до магістрального колектора. Чистять його майже щодня – спочатку спецтехнікою, а потім вручну – лопатою у відро», – розповіли у КП «ХТМ».

Однак, наголошують комунальники, найстрашніше для каналізації – вологі серветки. Адже після змиву вони не розчиняються у воді, липнуть одна до одної та намотуються на  насосне обладнання.

«Ці наноси, буває, згорають. Цьогоріч вже двічі згорали насоси. Вартість данного насоса – близько 400 тисяч грн», – зазначив начальник управління з ремонту та обслуговування каналізаційних мереж Ігор Плотніков.

Тож фахівці просять містян використовувати каналізацію виключно за призначенням.

Відео: КП “ХТМ”

  • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2026 в 19:03;

