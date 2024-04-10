Іграшки повернули під пам’ятник загиблим дітям у Харкові

Під пам’ятник дітям, яких убили росіяни в Харкові, повернули м’які іграшки – їх прибирали на зиму, щоб уберегти від вогкості та бруду.

“Усю зиму пухнасті ведмедики, цуценята та інші ляльки зберігалися в Центральному парку. І от, коли стало тепло, іграшки, що харків’яни принесли маленьким янголам повернулися на своє місце”, – повідомила пресслужба Центрального парку Харкова.

Саме його співробітники сьогодні, 10 квітня, виклали іграшки до підніжжя пам’ятника, який знаходиться біля постраждалого від обстрілу Харківського обласного палацу дитячої та юнацької творчості.

Наприкінці минулого року іграшки зібрали, щоб почистити від бруду та висушити.