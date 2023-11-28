У Харкові прибрали іграшки, принесені до пам’ятника вбитим РФ дітям (фото)

Вранці 28 листопада у Харкові працівники Центрального парку забрали іграшки, які харків’яни приносили до підніжжя пам’ятника, для чищення.

“Пухнастих звіряток, казкових героїв, ляльок на згадку про маленьких харків’ян знесли сюди небайдужі містяни. Іграшки пів року лежали під дощами, снігом, припадали пилом. Зараз їх виперуть, розчешуть та навесні, за сухої погоди – повернуть на місце“, — повідомила пресслужба Центрального парку.