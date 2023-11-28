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У Харкові прибрали іграшки, принесені до пам’ятника вбитим РФ дітям (фото)

Суспільство 09:34   28.11.2023
Оксана Горун
У Харкові прибрали іграшки, принесені до пам’ятника вбитим РФ дітям (фото) Фото: пресслужба Центрального парку Харкова

Вранці 28 листопада у Харкові працівники Центрального парку забрали іграшки, які харків’яни приносили до підніжжя пам’ятника, для чищення.

Пухнастих звіряток, казкових героїв, ляльок на згадку про маленьких харків’ян знесли сюди небайдужі містяни. Іграшки пів року лежали під дощами, снігом, припадали пилом. Зараз їх виперуть, розчешуть та навесні, за сухої погоди – повернуть на місце“, — повідомила пресслужба Центрального парку.

Іграшки під пам'ятником убитим дітям у Харкові 2
Фото: пресслужба Центрального парку Харкова
Іграшки під пам'ятником убитим дітям у Харкові 3
Фото: пресслужба Центрального парку Харкова
Іграшки під пам'ятником убитим дітям у Харкові 4
Фото: пресслужба Центрального парку Харкова
Іграшки під пам'ятником убитим дітям у Харкові 5
Фото: пресслужба Центрального парку Харкова
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 09:34;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 28 листопада у Харкові працівники Центрального парку забрали іграшки, які харків’яни приносили до підніжжя пам’ятника, для чищення".