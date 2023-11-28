В Харькове убрали игрушки, принесенные к памятнику убитым РФ детям (фото)

Утром 28 ноября в Харькове работники Центрального парка забрали игрушки, которые харьковчане приносили к подножию памятника, в чистку.

«Пушистых зверушек, сказочных героев, кукол в память о маленьких харьковчанах снесли сюда неравнодушные горожане. Игрушки полгода лежали под дождями, снегом, пылились. Сейчас их постирают, расчешут и весной, в сухую погоду, вернут на место», — сообщила пресс-служба Центрального парка.