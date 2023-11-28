В Харькове убрали игрушки, принесенные к памятнику убитым РФ детям (фото)
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова
Утром 28 ноября в Харькове работники Центрального парка забрали игрушки, которые харьковчане приносили к подножию памятника, в чистку.
«Пушистых зверушек, сказочных героев, кукол в память о маленьких харьковчанах снесли сюда неравнодушные горожане. Игрушки полгода лежали под дождями, снегом, пылились. Сейчас их постирают, расчешут и весной, в сухую погоду, вернут на место», — сообщила пресс-служба Центрального парка.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дети, игрушки, памятник, погибшие;
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 09:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 28 ноября в Харькове работники Центрального парка забрали игрушки, которые харьковчане приносили к подножию памятника, в чистку".