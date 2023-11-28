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В Харькове убрали игрушки, принесенные к памятнику убитым РФ детям (фото)

Общество 09:34   28.11.2023
Оксана Горун
В Харькове убрали игрушки, принесенные к памятнику убитым РФ детям (фото) Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова

Утром 28 ноября в Харькове работники Центрального парка забрали игрушки, которые харьковчане приносили к подножию памятника, в чистку.

«Пушистых зверушек, сказочных героев, кукол в память о маленьких харьковчанах снесли сюда неравнодушные горожане. Игрушки полгода лежали под дождями, снегом, пылились. Сейчас их постирают, расчешут и весной, в сухую погоду, вернут на место», — сообщила пресс-служба Центрального парка.

Игрушки под памятником убитым детям в Харькове 2
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова
Игрушки под памятником убитым детям в Харькове 3
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова
Игрушки под памятником убитым детям в Харькове 4
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова
Игрушки под памятником убитым детям в Харькове 5
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 09:34;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 28 ноября в Харькове работники Центрального парка забрали игрушки, которые харьковчане приносили к подножию памятника, в чистку".