Игрушки вернули под памятник погибшим детям в Харькове

Под памятник детям, которых убили россияне в Харькове, вернули мягкие игрушки — их убирали на зиму, чтобы уберечь от сырости и грязи.

«Всю зиму пушистые мишки, щенки и другие куклы хранились в Центральном парке. И вот, когда стало тепло, игрушки, которые харьковчане принесли маленьким ангелам, вернулись на свое место», — сообщила пресс-служба Центрального парка Харькова.

Именно его сотрудники сегодня, 10 апреля, выложили игрушки к подножию памятника, который находится у пострадавшего от обстрелов Харьковского областного дворца детского и юношеского творчества.

В конце прошлого года игрушки собрали, чтобы почистить от грязи и высушить.