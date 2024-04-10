Live
  • Ср 10.04.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 38.99
  • EUR 42.35

Игрушки вернули под памятник погибшим детям в Харькове

Общество 10:49   10.04.2024
Оксана Горун
Игрушки вернули под памятник погибшим детям в Харькове Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова

Под памятник детям, которых убили россияне в Харькове, вернули мягкие игрушки — их убирали на зиму, чтобы уберечь от сырости и грязи.

«Всю зиму пушистые мишки, щенки и другие куклы хранились в Центральном парке. И вот, когда стало тепло, игрушки, которые харьковчане принесли маленьким ангелам, вернулись на свое место», — сообщила пресс-служба Центрального парка Харькова.

Именно его сотрудники сегодня, 10 апреля, выложили игрушки к подножию памятника, который находится у пострадавшего от обстрелов Харьковского областного дворца детского и юношеского творчества.

В конце прошлого года игрушки собрали, чтобы почистить от грязи и высушить.

Читайте также: РФ попала в памятник воинам Второй мировой войны на Харьковщине (фото)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 10.04: под обстрел попали кинотеатр «Парк» и «скорая»
Главные новости Харькова 10.04: под обстрел попали кинотеатр «Парк» и «скорая»
10.04.2024, 10:23
Полиция показала последствия удара КАБами по Харькову (фото)
Полиция показала последствия удара КАБами по Харькову (фото)
10.04.2024, 10:17
Обстрелом в Харькове поврежден кинотеатр «Парк» — Тимошко
Обстрелом в Харькове поврежден кинотеатр «Парк» — Тимошко
10.04.2024, 08:16
Делаем все, чтобы этого не произошло — Зеленский о планах захвата Харькова
Делаем все, чтобы этого не произошло — Зеленский о планах захвата Харькова
10.04.2024, 07:16
Деньги на бомбоубежища и топливо для генераторов пообещал Зеленский в Харькове
Деньги на бомбоубежища и топливо для генераторов пообещал Зеленский в Харькове
09.04.2024, 18:51
Игрушки вернули под памятник погибшим детям в Харькове
Игрушки вернули под памятник погибшим детям в Харькове
10.04.2024, 10:49

Новости по теме:

12:43
Мальчика, погибшего на Харьковщине, мать тайно привезла домой после эвакуации
11:16
Семь детей забрали у матери на Харьковщине (фото)
16:34
Первую подземную школу для 900 детей достроили в Харькове – Терехов
11:10
Принудительную эвакуацию из двух громад Купянщины завершили: вывезли 159 детей
13:24
Авиаудар по Харькову: в каком состоянии пострадавшие, сообщили в ХОВА

Вы читали новость: «Игрушки вернули под памятник погибшим детям в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 10:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под памятник детям, которых убили россияне в Харькове, вернули мягкие игрушки — их убирали на зиму, чтобы уберечь от сырости и грязи".