Игрушки вернули под памятник погибшим детям в Харькове
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова
Под памятник детям, которых убили россияне в Харькове, вернули мягкие игрушки — их убирали на зиму, чтобы уберечь от сырости и грязи.
«Всю зиму пушистые мишки, щенки и другие куклы хранились в Центральном парке. И вот, когда стало тепло, игрушки, которые харьковчане принесли маленьким ангелам, вернулись на свое место», — сообщила пресс-служба Центрального парка Харькова.
Именно его сотрудники сегодня, 10 апреля, выложили игрушки к подножию памятника, который находится у пострадавшего от обстрелов Харьковского областного дворца детского и юношеского творчества.
В конце прошлого года игрушки собрали, чтобы почистить от грязи и высушить.
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 10:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под памятник детям, которых убили россияне в Харькове, вернули мягкие игрушки — их убирали на зиму, чтобы уберечь от сырости и грязи".