РФ попала в памятник воинам Второй мировой войны на Харьковщине (фото)
Фото: «Заря»
13 января в 23:00 армия РФ из артиллерии обстреляла село Одноробовка Золочевской громады.
«Как следствие – повреждены восемь домов, хозяйственные постройки, энерго- и газсети. Также враг попал в памятник воинам Второй мировой войны. Жертв нет. Специалисты работают над восстановлением инфраструктуры», — сообщили в издании «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской военной поселковой администрации Виктора Коваленко.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: воины, вторая мировая, обстрел, памятник, приграничье, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 января 2024 в 10:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 января в 23:00 армия РФ из артиллерии обстреляла село Одноробовка Золочевской громады.".