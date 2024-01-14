Live
  • Вс 14.01.2024
    • Харьков
  •   -5°С
  • USD 38
  • EUR 41.74

РФ попала в памятник воинам Второй мировой войны на Харьковщине (фото)

Происшествия 10:51   14.01.2024
Виктория Яковенко
РФ попала в памятник воинам Второй мировой войны на Харьковщине (фото) Фото: «Заря»

13 января в 23:00 армия РФ из артиллерии обстреляла село Одноробовка Золочевской громады.

«Как следствие – повреждены восемь домов, хозяйственные постройки, энерго- и газсети. Также враг попал в памятник воинам Второй мировой войны. Жертв нет. Специалисты работают над восстановлением инфраструктуры», — сообщили в издании «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской военной поселковой администрации Виктора Коваленко.

01

02

04

05

06

07

08

09
Фото: «Заря»

Читайте также: Ночью россияне КАБами ударили по Волчанску и повредили предприятие – ХОВА

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Какая погода ожидается в Харькове и области 15 января – прогноз
Какая погода ожидается в Харькове и области 15 января – прогноз
14.01.2024, 20:25
Харьковская ОВА рассылает SMS жителям региона
Харьковская ОВА рассылает SMS жителям региона
13.01.2024, 14:55
Главные новости Харькова 14.01: аналитик о планах РФ, удар по зернохранилищу
Главные новости Харькова 14.01: аналитик о планах РФ, удар по зернохранилищу
14.01.2024, 21:47
Харьковщина стала лидером в Украине по продаже сельхозземель (инфографика)
Харьковщина стала лидером в Украине по продаже сельхозземель (инфографика)
13.01.2024, 21:26
Более 7 тыс. детей родились в прошлом году на Харьковщине: как их называли
Более 7 тыс. детей родились в прошлом году на Харьковщине: как их называли
14.01.2024, 16:23
Юного жителя Харьковщины в гидрокостюме поймали на границе с Румынией (фото)
Юного жителя Харьковщины в гидрокостюме поймали на границе с Румынией (фото)
14.01.2024, 21:40

Новости по теме:

09:22
Харьковские воины показали, что уничтожили их дроны на Рождество (видео)
11:22
8 тыс. грн – детям погибших воинов: когда начнут выплачивать — мэрия Харькова
11:15
Харьковские воины дроном уничтожили вражеский «Тюльпан» под Бахмутом (видео)
14:21
Техника и 2 военных РФ: харьковские воины показали работу с воздуха (видео)
12:51
Зеленский побывал на Купянщине (видео)

Вы читали новость: «РФ попала в памятник воинам Второй мировой войны на Харьковщине (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 января 2024 в 10:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 января в 23:00 армия РФ из артиллерии обстреляла село Одноробовка Золочевской громады.".