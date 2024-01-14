РФ попала в памятник воинам Второй мировой войны на Харьковщине (фото)

13 января в 23:00 армия РФ из артиллерии обстреляла село Одноробовка Золочевской громады.

«Как следствие – повреждены восемь домов, хозяйственные постройки, энерго- и газсети. Также враг попал в памятник воинам Второй мировой войны. Жертв нет. Специалисты работают над восстановлением инфраструктуры», — сообщили в издании «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской военной поселковой администрации Виктора Коваленко.