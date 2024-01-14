Ночью россияне КАБами ударили по Волчанску и повредили предприятие – ХОВА
В течение суток около 15 населенных пунктов Харьковщины подверглись артиллерийским и минометным ударам врага, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
В частности, около 01:30 оккупанты нанесли удары КАБами по городу Волчанск. В результате обстрела повреждено предприятие: два ангара и тик. Информации о пострадавших нет. Также были перебои с электроснабжением, питание возобновили.
«Вчера в 09:30 произошел обстрел КАБами села Веселое. Поврежден частный дом. Без пострадавших. Около 13:00 оккупанты обстреляли село Ивашки. Повреждены 3 жилых дома, автомобили, хозяйственные постройки. Без пострадавших. В 14:00 враг из минометов обстрелял поселок Золочев. Без пострадавших», – отметил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Вовчанск, КАБ, синєгубов, удар, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 14 января 2024 в 09:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток около 15 населенных пунктов Харьковщины подверглись артиллерийским и минометным ударам врага, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".