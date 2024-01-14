Ночью россияне КАБами ударили по Волчанску и повредили предприятие – ХОВА

В течение суток около 15 населенных пунктов Харьковщины подверглись артиллерийским и минометным ударам врага, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В частности, около 01:30 оккупанты нанесли удары КАБами по городу Волчанск. В результате обстрела повреждено предприятие: два ангара и тик. Информации о пострадавших нет. Также были перебои с электроснабжением, питание возобновили.

«Вчера в 09:30 произошел обстрел КАБами села Веселое. Поврежден частный дом. Без пострадавших. Около 13:00 оккупанты обстреляли село Ивашки. Повреждены 3 жилых дома, автомобили, хозяйственные постройки. Без пострадавших. В 14:00 враг из минометов обстрелял поселок Золочев. Без пострадавших», – отметил Синегубов.