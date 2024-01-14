Вночі росіяни КАБами вдарили по Вовчанську і пошкодили підприємство – ХОВА
Впродовж доби близько 15 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних ударів ворога, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Зокрема, близько 01:30 окупанти завдали ударів КАБами по місту Вовчанськ. Внаслідок обстрілу пошкоджене підприємство: два ангари та тік. Інформації щодо потерпілих немає. Також були перебої з електропостачанням, наразі живлення відновили.
«Вчора о 09:30 стався обстріл КАБами села Веселе. Пошкоджено приватний будинок. Без потерпілих. Близько 13:00 окупанти обстріляли село Івашки. Пошкоджено 3 житлових будинки, автомобілі, господарчі споруди. Без потерпілих. О 14:00 ворог з мінометів обстріляв селище Золочів. Без потерпілих», – зазначив Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Вовчанск, КАБ, синєгубов, удар, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2024 в 09:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Впродовж доби близько 15 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних ударів ворога, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".