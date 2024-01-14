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Вночі росіяни КАБами вдарили по Вовчанську і пошкодили підприємство – ХОВА

Події 09:02   14.01.2024
Вікторія Яковенко
Вночі росіяни КАБами вдарили по Вовчанську і пошкодили підприємство – ХОВА

Впродовж доби близько 15 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних ударів ворога, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, близько 01:30 окупанти завдали ударів КАБами по місту Вовчанськ. Внаслідок обстрілу пошкоджене підприємство: два ангари та тік. Інформації щодо потерпілих немає. Також були перебої з електропостачанням, наразі живлення відновили.

«Вчора о 09:30 стався обстріл КАБами села Веселе. Пошкоджено приватний будинок. Без потерпілих. Близько 13:00 окупанти обстріляли село Івашки. Пошкоджено 3 житлових будинки, автомобілі, господарчі споруди. Без потерпілих. О 14:00 ворог з мінометів обстріляв селище Золочів. Без потерпілих», – зазначив Синєгубов.

Читайте також: Під ударами авіації РФ були чотири населені пункти Харківщини – Генштаб

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2024 в 09:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Впродовж доби близько 15 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних ударів ворога, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".