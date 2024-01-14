Під ударами авіації РФ були чотири населені пункти Харківщини – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Чотири атаки військ РФ відбили Сили оборони біля Синьківки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 06:00.
Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Вовчанськ, Веселе, Піщане та Іванівка.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Читайте також: Біля Синьківки на Харківщині відбили чотири атаки ворога – Генштаб ЗСУ
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авиация, атаки, генштаб, зведення, ЗСУ, удары, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2024 в 07:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири атаки військ РФ відбили Сили оборони біля Синьківки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 06:00.".