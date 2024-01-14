Під ударами авіації РФ були чотири населені пункти Харківщини – Генштаб

Чотири атаки військ РФ відбили Сили оборони біля Синьківки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 06:00.

Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Вовчанськ, Веселе, Піщане та Іванівка.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.