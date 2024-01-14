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Під ударами авіації РФ були чотири населені пункти Харківщини – Генштаб

Суспільство 07:12   14.01.2024
Вікторія Яковенко
Під ударами авіації РФ були чотири населені пункти Харківщини – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Чотири атаки військ РФ відбили Сили оборони біля Синьківки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 06:00.

Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Вовчанськ, Веселе, Піщане та Іванівка.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Читайте також: Біля Синьківки на Харківщині відбили чотири атаки ворога – Генштаб ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2024 в 07:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири атаки військ РФ відбили Сили оборони біля Синьківки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 06:00.".