Біля Синьківки на Харківщині відбили чотири атаки ворога – Генштаб ЗСУ

Чотири атаки відбили українські захисники поблизу Синьківки Куп’янського району – ворог безуспішно намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Авіація РФ завдала ударів в районах населених пунктів Піщане та Іванівка на Слобожанському напрямку, а також Вовчанськ та Веселе – на Куп’янському.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ і Потихонове.