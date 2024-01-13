Біля Синьківки на Харківщині відбили чотири атаки ворога – Генштаб ЗСУ
Чотири атаки відбили українські захисники поблизу Синьківки Куп’янського району – ворог безуспішно намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Авіація РФ завдала ударів в районах населених пунктів Піщане та Іванівка на Слобожанському напрямку, а також Вовчанськ та Веселе – на Куп’янському.
Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ і Потихонове.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, генштаб, обстріли, синьковка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2024 в 19:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири атаки відбили українські захисники поблизу Синьківки Куп’янського району – ворог безуспішно намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".