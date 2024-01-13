У Синьковки на Харьковщине отбили четыре атаки врага — Генштаб ВСУ

Четыре атаки отбили украинские защитники вблизи Синьковки Купянского района — враг безуспешно пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Авиация РФ нанесла удары в районах населенных пунктов Песчаное и Ивановка на Слобожанском направлении, а также Волчанск и Веселое — на Купянском.

Под артиллерийским и минометным огнем были Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое, Гатище, Плетеневка, Волчанск и Потихоново.