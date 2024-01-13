У Синьковки на Харьковщине отбили четыре атаки врага — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Четыре атаки отбили украинские защитники вблизи Синьковки Купянского района — враг безуспешно пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Авиация РФ нанесла удары в районах населенных пунктов Песчаное и Ивановка на Слобожанском направлении, а также Волчанск и Веселое — на Купянском.
Под артиллерийским и минометным огнем были Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое, Гатище, Плетеневка, Волчанск и Потихоново.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, обстрелы, синьковка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 января 2024 в 19:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре атаки отбили украинские защитники вблизи Синьковки Купянского района — враг безуспешно пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".