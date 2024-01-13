Девять раз ходили в атаки войска РФ на Харьковщине и били из авиации — Генштаб
Девять атак войск РФ отбили украинские защитники возле Синьковки и Петропавловки Купянского района Харьковской области.
Авиационным ударам подверглись Волчанск, Синьковка, Ивановка и Ольховатка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, купянск, обстрелы, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 13 января 2024 в 07:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девять атак войск РФ отбили украинские защитники возле Синьковки и Петропавловки Купянского района Харьковской области.".