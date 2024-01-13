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Девять раз ходили в атаки войска РФ на Харьковщине и били из авиации — Генштаб

Происшествия 07:50   13.01.2024
Елена Нагорная
Девять раз ходили в атаки войска РФ на Харьковщине и били из авиации — Генштаб

Девять атак войск РФ отбили украинские защитники возле Синьковки и Петропавловки Купянского района Харьковской области.

Авиационным ударам подверглись Волчанск, Синьковка, Ивановка и Ольховатка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 января 2024 в 07:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девять атак войск РФ отбили украинские защитники возле Синьковки и Петропавловки Купянского района Харьковской области.".