У Синьковки на Харьковщине военные РФ атаковали и ударили из авиации — Генштаб

Российские военные не оставляют попыток прорвать оборону возле Синьковки Купянского района Харьковской области — там отбито шесть атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Вблизи Синьковки, Ивановки и Волчанска захватчики также нанесли авиаудары.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Гурьев Казачок, Уды, Зыбино, Бударки и Двуречанское на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.