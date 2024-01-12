У Синьковки на Харьковщине военные РФ атаковали и ударили из авиации — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Российские военные не оставляют попыток прорвать оборону возле Синьковки Купянского района Харьковской области — там отбито шесть атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Вблизи Синьковки, Ивановки и Волчанска захватчики также нанесли авиаудары.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Гурьев Казачок, Уды, Зыбино, Бударки и Двуречанское на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВСУ, генштаб, купянск, купянское направление, синьковка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 19:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные не оставляют попыток прорвать оборону возле Синьковки Купянского района Харьковской области — там отбито шесть атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".