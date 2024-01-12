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У Синьковки на Харьковщине военные РФ атаковали и ударили из авиации — Генштаб

Происшествия 19:54   12.01.2024
Елена Нагорная
У Синьковки на Харьковщине военные РФ атаковали и ударили из авиации — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Российские военные не оставляют попыток прорвать оборону возле Синьковки Купянского района Харьковской области — там отбито шесть атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Вблизи Синьковки, Ивановки и Волчанска захватчики также нанесли авиаудары.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Гурьев Казачок, Уды, Зыбино, Бударки и Двуречанское на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 19:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные не оставляют попыток прорвать оборону возле Синьковки Купянского района Харьковской области — там отбито шесть атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".