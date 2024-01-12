«Это был информационный вброс» – Фитьо о «новом наступлении РФ» на Харьковщине

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире нацмарафона снова прокомментировал информацию, которая распространялась в сети касательно нового наступления РФ на Харьковщине.

«Мы контролируем количественный состав врага на Купянском направлении. Сейчас война идет в онлайн-режиме, для того чтобы подготовить какой-то «ударный кулак» нужно провести ряд мероприятий. И незаметно это провести для нас, это невозможно. Советуем харьковчанам прислушываться к воздушным тревогам, видим, что сейчас по городу и области РФ бьет ракетами. А все остальное – для переживаний местного населения нет. Мы видим, что это был больше информационный вброс», — отметил Фитьо.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении враг 8 раз пытался атаковать. Также РФ совершила 295 обстрелов и применила 5 дронов-камикадзе. Украинские защитники уничтожили 207 оккупантов и 41 единицу вражеской техники. Среди которых пять танков Т-72, три МТ-ЛБ, одна БМП и пять единиц средств РЭБ.

«Видим, что враг после короткого затишья и после потепления снова пытается наступать на данном направлении. Наши Силы Обороны готовы к отражению вражеских штурмов. Каких-либо успехов у вражеской армии нет», — отметил Фитьо.