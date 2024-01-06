«Харьковчане могут быть спокойны» — Фитьо о «новом наступлении РФ»

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире нацмарафона прокомментировал статью британского издания The Telegraph о подготовке войск РФ к новому наступлению на Харьковщине.

«Вчера был вызван такой ажиотаж, потому что британские коллеги сообщили о том, что готовится наступление на Харьковщине. На самом деле ситуация там несколько иная. Противник на Купянском направлении пытается вести активные боевые действия еще с октября. Об этом мы не раз сообщали. Каких-либо успехов на Купянском направлении нет, вблизи Синьковки нет, поэтому харьковчане могут быть спокойны. Каких-либо скоплений войск мы не наблюдаем», — отметил Фитьо.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении украинские защитники отбили 7 вражеских атак. Россияне совершили 325 обстрелов и применили 3 дрона-камикадзе.

«Нашим военным удалось ликвидировать за сутки 69 оккупантов и уничтожить 14 единиц военной техники», — добавил Фитьо.