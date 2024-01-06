«Харьковчане могут быть спокойны» — Фитьо о «новом наступлении РФ»
Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире нацмарафона прокомментировал статью британского издания The Telegraph о подготовке войск РФ к новому наступлению на Харьковщине.
«Вчера был вызван такой ажиотаж, потому что британские коллеги сообщили о том, что готовится наступление на Харьковщине. На самом деле ситуация там несколько иная. Противник на Купянском направлении пытается вести активные боевые действия еще с октября. Об этом мы не раз сообщали. Каких-либо успехов на Купянском направлении нет, вблизи Синьковки нет, поэтому харьковчане могут быть спокойны. Каких-либо скоплений войск мы не наблюдаем», — отметил Фитьо.
Он также сообщил, что за прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении украинские защитники отбили 7 вражеских атак. Россияне совершили 325 обстрелов и применили 3 дрона-камикадзе.
«Нашим военным удалось ликвидировать за сутки 69 оккупантов и уничтожить 14 единиц военной техники», — добавил Фитьо.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВСУ, Купянское, направление, наступ, наступление, Фитьо, харьковчане, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 января 2024 в 19:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире нацмарафона прокомментировал статью британского издания The Telegraph о подготовке войск РФ к новому наступлению на Харьковщине.".