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«Харьковчане могут быть спокойны» — Фитьо о «новом наступлении РФ»

Общество 19:28   06.01.2024
Виктория Яковенко
«Харьковчане могут быть спокойны» — Фитьо о «новом наступлении РФ» Фото: скриншот

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире нацмарафона прокомментировал статью британского издания The Telegraph о подготовке войск РФ к новому наступлению на Харьковщине.

«Вчера был вызван такой ажиотаж, потому что британские коллеги сообщили о том, что готовится наступление на Харьковщине. На самом деле ситуация там несколько иная. Противник на Купянском направлении пытается вести активные боевые действия еще с октября. Об этом мы не раз сообщали. Каких-либо успехов на Купянском направлении нет, вблизи Синьковки нет, поэтому харьковчане могут быть спокойны. Каких-либо скоплений войск мы не наблюдаем», — отметил Фитьо.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении украинские защитники отбили 7 вражеских атак. Россияне совершили 325 обстрелов и применили 3 дрона-камикадзе.

«Нашим военным удалось ликвидировать за сутки 69 оккупантов и уничтожить 14 единиц военной техники», — добавил Фитьо.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 января 2024 в 19:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире нацмарафона прокомментировал статью британского издания The Telegraph о подготовке войск РФ к новому наступлению на Харьковщине.".