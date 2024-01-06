«Наступление РФ на Харьковщине»: что сейчас происходит на фронте – ВСУ

На Харьковском направлении военные не наблюдают накопления и готовность армии РФ к масштабному наступлению.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, комментируя статью британского издания The Telegraph.

«На данном этапе готовности российских войск накоплений не наблюдается. И в современных условиях войны понятно, что с учетом того, что Харьковское направление – это как и целое восточное направление, оно полностью граничит с РФ, ведь там достаточно близкое логистическое плечо для россиян. Они могут, гипотетически, пробовать даже не столько накапливать, а использовать это как плацдарм вторичных наступлений или отвлекающих ударов», — сказал Тимочко.

Он также предположил, сколько времени россиянам понадобится, чтобы накопить войска на этом направлении.

«В любом случае это точно займет недели. На восточном направлении россияне пытаются провести ротации, это наблюдается по потерям российских войск, это происходит не потому, что украинцы их жалеют, а на самом деле потому, что они меньше сейчас по всей линии фронта задействуют пехотные подразделения. Тоже самое с десантными подразделениями», — добавили в ВСУ.

Напомним, со ссылкой на приближенный к ВСУ источник издание The Telegraph проинформировало, что к масштабному наступлению войск РФ готовятся на Харьковщине в ближайшие недели, возможно с 15 января. По данным источника, о подготовке врага могут свидетельствовать последние ракетные удары по гражданским объектам и позициям украинских военных в регионе.

Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил: скоплений войск РФ возле госграницы на севере от Харькова нет. Что касается Купянского направления, там активность врага снизилась — россияне восстанавливают побитые подразделения. При этом украинские военные готовятся к любому развитию событий.