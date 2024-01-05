К крупному наступлению РФ готовятся на Харьковщине — The Telegraph назвал даты

Украинские защитники готовятся к возможной очередной воздушной атаке по Харьковской области в эти выходные, 6 и 7 января, а также не исключают масштабное наземное наступление врага в регионе в ближайшие недели, ориентировочно с 15 января.

Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Приближенный к ВСУ источник сообщил журналистам, что последние ракетные удары по гражданским объектам и позициям военных на Харьковщине рассматриваются как подготовка РФ к крупномасштабному наступлению в ближайшие недели.

«В течение всего дня велись обстрелы военных объектов по всему региону», — цитирует издание слова источника поздно вечером в среду, 3 января.

“Местные подразделения военной разведки полагают, что российские войска могут планировать дальнейшее усиление воздушных атак в эти выходные, чтобы совпасть с Рождеством в России, которое отмечается 7 января. Наземное наступление может последовать вскоре после этого, а возможной датой его начала считается 15 января, добавил источник”, — говорится в публикации СМИ.