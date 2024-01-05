Live
  • Пт 05.01.2024
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 38.04
  • EUR 41.67

К крупному наступлению РФ готовятся на Харьковщине — The Telegraph назвал даты

Мир 12:07   05.01.2024
Елена Нагорная
К крупному наступлению РФ готовятся на Харьковщине — The Telegraph назвал даты

Украинские защитники готовятся к возможной очередной воздушной атаке по Харьковской области в эти выходные, 6 и 7 января, а также не исключают масштабное наземное наступление врага в регионе в ближайшие недели, ориентировочно с 15 января.

Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Приближенный к ВСУ источник сообщил журналистам, что последние ракетные удары по гражданским объектам и позициям военных на Харьковщине рассматриваются как подготовка РФ к крупномасштабному наступлению в ближайшие недели.

«В течение всего дня велись обстрелы военных объектов по всему региону», — цитирует издание слова источника поздно вечером в среду, 3 января.

“Местные подразделения военной разведки полагают, что российские войска могут планировать дальнейшее усиление воздушных атак в эти выходные, чтобы совпасть с Рождеством в России, которое отмечается 7 января. Наземное наступление может последовать вскоре после этого, а возможной датой его начала считается 15 января, добавил источник”, — говорится в публикации СМИ.

Читайте также: 140 домов повредили в Харькове серией ракетных ударов — мэрия

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Грядут морозы: жителей «горячих» громад Харьковщины призывают эвакуироваться
Грядут морозы: жителей «горячих» громад Харьковщины призывают эвакуироваться
05.01.2024, 11:12
Главные новости Харькова 5 января: фронт, удар по Липцам, ДТП
Главные новости Харькова 5 января: фронт, удар по Липцам, ДТП
05.01.2024, 12:26
К крупному наступлению РФ готовятся на Харьковщине — The Telegraph назвал даты
К крупному наступлению РФ готовятся на Харьковщине — The Telegraph назвал даты
05.01.2024, 12:07
Сильные морозы и снегопад на Харьковщине прогнозируют синоптики
Сильные морозы и снегопад на Харьковщине прогнозируют синоптики
04.01.2024, 14:27
Вакансии в Харькове: метрополитен приглашает на постоянную работу
Вакансии в Харькове: метрополитен приглашает на постоянную работу
03.01.2024, 16:51
Три человека пострадали в тройном ДТП на Деревянко в Харькове — ГСЧС (фото)
Три человека пострадали в тройном ДТП на Деревянко в Харькове — ГСЧС (фото)
05.01.2024, 12:17

Новости по теме:

09:52
По окрестностям Липцев под Харьковом ударили четырьмя ракетами С-300 — Тимошко
23:16
Взрывы в Харькове: подробности от Синегубова
23:08
В Харькове снова «прилет» рядом с жилым домом — Терехов о взрывах
22:43
В Харькове слышны взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары
07:48
«Харьков под массированным ракетным ударом» — Терехов о взрывах

Вы читали новость: «К крупному наступлению РФ готовятся на Харьковщине — The Telegraph назвал даты»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 12:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники готовятся к возможной очередной воздушной атаке по Харьковской области в эти выходные, 6 и 7 января, а также не исключают масштабное наземное наступление врага в регионе в ближайшие недели, ориентировочно с 15 января.".