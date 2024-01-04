140 домов повредили в Харькове серией ракетных ударов — мэрия
Фото: пресс-служба ХГС
Горсовет сообщил о разрушениях в Харькове в результате российских обстрелов с 29 декабря по 3 января.
«140 жилых домов были повреждены в результате обстрелов города Харькова с 29 декабря по 3 января. Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, такие случаи зафиксированы в Киевском, Шевченковском, Основянском, Холодногорском и Слободском районах», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
По данным мэрии, в квартирах выбиты более 3,2 тыс. окон. Еще 1200 окон вылетело в местах общего пользования. Сейчас все оконные проемы закрывают листами OSB. По данным горсовета, уже закрыли 3,6 тыс. окон.
Работы продолжаются.
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- • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 18:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Горсовет сообщил о разрушениях в Харькове в результате российских обстрелов с 29 декабря по 3 января".