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140 домов повредили в Харькове серией ракетных ударов — мэрия

Происшествия 18:21   04.01.2024
Оксана Горун
140 домов повредили в Харькове серией ракетных ударов — мэрия Фото: пресс-служба ХГС

Горсовет сообщил о разрушениях в Харькове в результате российских обстрелов с 29 декабря по 3 января.

«140 жилых домов были повреждены в результате обстрелов города Харькова с 29 декабря по 3 января. Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, такие случаи зафиксированы в Киевском, Шевченковском, Основянском, Холодногорском и Слободском районах», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

По данным мэрии, в квартирах выбиты более 3,2 тыс. окон. Еще 1200 окон вылетело в местах общего пользования. Сейчас все оконные проемы закрывают листами OSB. По данным горсовета, уже закрыли 3,6 тыс. окон.

Работы продолжаются.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 18:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Горсовет сообщил о разрушениях в Харькове в результате российских обстрелов с 29 декабря по 3 января".