140 будинків пошкодили в Харкові серією ракетних ударів – мерія
Міськрада повідомила про руйнування в Харкові внаслідок російських обстрілів з 29 грудня по 3 січня.
“140 житлових будинків були пошкоджені внаслідок обстрілів міста Харкова з 29 грудня по 3 січня. Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, такі випадки зафіксовані в Київському, Шевченківському, Основʼянському, Холодногірському та Слобідському районах“, – повідомила пресслужба Харківської міськради.
За даними мерії, у квартирах вибито понад 3,2 тис. вікон. Ще 1200 вікон вилетіли в місцях загального користування. Зараз усі віконні отвори закривають листами OSB. За даними міськради, вже закрили 3,6 тис. вікон.
Роботи продовжуються.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 18:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міськрада повідомила про руйнування в Харкові внаслідок російських обстрілів з 29 грудня по 3 січня".