140 будинків пошкодили в Харкові серією ракетних ударів – мерія

Міськрада повідомила про руйнування в Харкові внаслідок російських обстрілів з 29 грудня по 3 січня.

“140 житлових будинків були пошкоджені внаслідок обстрілів міста Харкова з 29 грудня по 3 січня. Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, такі випадки зафіксовані в Київському, Шевченківському, Основʼянському, Холодногірському та Слобідському районах“, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

За даними мерії, у квартирах вибито понад 3,2 тис. вікон. Ще 1200 вікон вилетіли в місцях загального користування. Зараз усі віконні отвори закривають листами OSB. За даними міськради, вже закрили 3,6 тис. вікон.

Роботи продовжуються.