Дах повністю зруйнований – ремонтники про будинок на Бакуліна в Харкові
В Харкові продовжують ліквідувати наслідки ракетних ударів РФ. Найсильніше від них постраждав центр – Шевченківський район. У будинках вилетіло понад 2000 вікон, у деяких – повністю знищені покрівлі.
Про відновлювальні роботи на брифінгу біля будинку на вул. Бакуліна, розповів директор КП “Харківспецбуд” Богдан Долина.
“На сьогодні ми закрили майже всі контури в даному домі. Залишилася одна квартира, там люди забрали свої речі, потім ми її закриємо. І почали роботу по покрівлях. Тут 1920 метрів квадратних покрівля, яка повністю зруйнована. На сьогодні ми спільно з ДСНС, спільно з волонтерами розбираємо цю покрівлю, потім будемо її відновлювати”, – розповів Долина.
Він зазначив, що терміни відновлювальних робіт будуть відомі після завершення обстеження даху. Однак, як правило, це не більше ніж місяць. Загалом у Шевченківському районі від ракетних ударів, починаючи з 29 грудня, постраждали понад 60 будинків. У них вилетіло більш як 2000 вікон.
“Вікна забиваються зараз OSB, щоб у ці будинки можна було подати тепло. Потім люди звертаються в Дію, та відбувається ремонт”, – пояснив директор КП.
Читайте також: Вулицю в центрі Харкова перекрили для транспорту через обстріл
За його словами, на місці вечірнього прильоту, що стався 3 січня, так само в Шевченківському районі, вже працюють ремонтники.
“Сьогодні був приліт уночі, зранку люди вже працюють. Ми працюємо одразу. Могли б працювати й уночі, але світла немає”, – сказав Богдан Долина.
За його даними, мешканці будинку, біля якого вдарила російська С-300, виїхали. У приміщенні немає опалення. Для початку будинок обстежують та закриють контури – вже після цього почнуть відновлювати подачу електрики, газу, води та тепла.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, ракетний удар, руйнування, улица Бакулина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Дах повністю зруйнований – ремонтники про будинок на Бакуліна в Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 12:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харкові продовжують ліквідувати наслідки ракетних ударів РФ. Найсильніше від них постраждав центр – Шевченківський район. У будинках вилетіло понад 2000 вікон, у деяких – повністю знищені покрівлі".