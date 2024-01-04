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Дах повністю зруйнований – ремонтники про будинок на Бакуліна в Харкові

Події 12:14   04.01.2024
Оксана Горун
Дах повністю зруйнований – ремонтники про будинок на Бакуліна в Харкові Фото: МВС

В Харкові продовжують ліквідувати наслідки ракетних ударів РФ. Найсильніше від них постраждав центр – Шевченківський район. У будинках вилетіло понад 2000 вікон, у деяких – повністю знищені покрівлі.

Про відновлювальні роботи на брифінгу біля будинку на вул. Бакуліна, розповів директор КП “Харківспецбуд” Богдан Долина.

“На сьогодні ми закрили майже всі контури в даному домі. Залишилася одна квартира, там люди забрали свої речі, потім ми її закриємо. І почали роботу по покрівлях. Тут 1920 метрів квадратних покрівля, яка повністю зруйнована. На сьогодні ми спільно з ДСНС, спільно з волонтерами розбираємо цю покрівлю, потім будемо її відновлювати”, – розповів Долина.

Він зазначив, що терміни відновлювальних робіт будуть відомі після завершення обстеження даху. Однак, як правило, це не більше ніж місяць. Загалом у Шевченківському районі від ракетних ударів, починаючи з 29 грудня, постраждали понад 60 будинків. У них вилетіло більш як 2000 вікон.

“Вікна забиваються зараз OSB, щоб у ці будинки можна було подати тепло. Потім люди звертаються в Дію, та відбувається ремонт”, – пояснив директор КП.

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За його словами, на місці вечірнього прильоту, що стався 3 січня, так само в Шевченківському районі, вже працюють ремонтники.

“Сьогодні був приліт уночі, зранку люди вже працюють. Ми працюємо одразу. Могли б працювати й уночі, але світла немає”, – сказав Богдан Долина.

За його даними, мешканці будинку, біля якого вдарила російська С-300, виїхали. У приміщенні немає опалення. Для початку будинок обстежують та закриють контури – вже після цього почнуть відновлювати подачу електрики, газу, води та тепла.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 12:14;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харкові продовжують ліквідувати наслідки ракетних ударів РФ. Найсильніше від них постраждав центр – Шевченківський район. У будинках вилетіло понад 2000 вікон, у деяких – повністю знищені покрівлі".