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Вулицю в центрі Харкова перекрили для транспорту через обстріл

Суспільство 18:12   03.01.2024
Оксана Якушко
Вулицю в центрі Харкова перекрили для транспорту через обстріл

На вулиці Бакуліна заборонено рух транспорту на ділянці від пр. Науки до вул. Коломенської, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.

Це пов’язано з необхідністю усунення наслідків ворожих обстрілів. Рух транспорту відкриють після завершення відновлювальних робіт.

Об’їхати закриту ділянку можна вулицями Серповою, Ляпунова, Коломенською, пр. Науки та ін.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2024 в 18:12;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вулиці Бакуліна заборонено рух транспорту на ділянці від пр. Науки до вул. Коломенської, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.".