Вулицю в центрі Харкова перекрили для транспорту через обстріл
На вулиці Бакуліна заборонено рух транспорту на ділянці від пр. Науки до вул. Коломенської, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.
Це пов’язано з необхідністю усунення наслідків ворожих обстрілів. Рух транспорту відкриють після завершення відновлювальних робіт.
Об’їхати закриту ділянку можна вулицями Серповою, Ляпунова, Коломенською, пр. Науки та ін.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: обстріл, ремонт, рух, транспорт, улица, улица Бакулина, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2024 в 18:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вулиці Бакуліна заборонено рух транспорту на ділянці від пр. Науки до вул. Коломенської, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.".