Вулицю в центрі Харкова перекрили для транспорту через обстріл

На вулиці Бакуліна заборонено рух транспорту на ділянці від пр. Науки до вул. Коломенської, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.

Це пов’язано з необхідністю усунення наслідків ворожих обстрілів. Рух транспорту відкриють після завершення відновлювальних робіт.

Об’їхати закриту ділянку можна вулицями Серповою, Ляпунова, Коломенською, пр. Науки та ін.