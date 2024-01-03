Улицу в центре Харькова перекрыли для транспорта из-за обстрела
На улице Бакулина запрещено движение транспорта на участке от пр. Науки до ул. Коломенской, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Это связано с необходимостью устранения последствий вражеских обстрелов. Движение транспорта откроют после завершения восстановительных работ.
Объехать закрытый участок можно по улицам Серповой, Ляпунова, Коломенской, пр. Науки и др.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: движение, обстрел, ремонт, рух, транспорт, улица, улица Бакулина, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 18:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Бакулина запрещено движение транспорта на участке от пр. Науки до ул. Коломенской, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.".