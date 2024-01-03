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Улицу в центре Харькова перекрыли для транспорта из-за обстрела

Общество 18:12   03.01.2024
Оксана Якушко
Улицу в центре Харькова перекрыли для транспорта из-за обстрела

На улице Бакулина запрещено движение транспорта на участке от пр. Науки до ул. Коломенской, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Это связано с необходимостью устранения последствий вражеских обстрелов. Движение транспорта откроют  после завершения восстановительных работ.

Объехать закрытый участок можно по улицам Серповой, Ляпунова, Коломенской, пр. Науки и др.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 18:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Бакулина запрещено движение транспорта на участке от пр. Науки до ул. Коломенской, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.".