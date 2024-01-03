Улицу в центре Харькова перекрыли для транспорта из-за обстрела

На улице Бакулина запрещено движение транспорта на участке от пр. Науки до ул. Коломенской, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Это связано с необходимостью устранения последствий вражеских обстрелов. Движение транспорта откроют после завершения восстановительных работ.

Объехать закрытый участок можно по улицам Серповой, Ляпунова, Коломенской, пр. Науки и др.