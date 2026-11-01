Live
  • Вс 01.11.2026
  • Харьков  +9°С
  • USD 45.53
  • EUR 50.68

Уникальная эвакуация с Купянского направления: бойца перевезли во Львов

Общество 16:25   01.11.2026
Татьяна Литвина
Подпишитесь на нас в Google
Уникальная эвакуация с Купянского направления: бойца перевезли во Львов Фото: Шпиталь. Харків/Facebook

Константин Власенко с позывным «Магура», которого впервые в мире эвакуировали с боевых позиций с помощью дрона с Купянского направления, будет проходить протезирование и реабилитацию во Львове, сообщили в Superhumans Lviv.

Напомним, военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Константин Власенко провел на боевой позиции 491 день. После тяжелого ранения в феврале Константин сначала потерял одну ногу, а через несколько месяцев, когда началась гангрена, был вынужден сам ампутировать другую. Несколько попыток вытащить его по земле были неудачными, поэтому разные подразделения Сил обороны Украины объединились ради миссии спасения Константина.

Указом президента Власенко присвоили звание Героя Украины. Соответствующий указ был издан 30 октября, сообщили на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Медицинская команда Superhumans Lviv забрала героя из Харькова и вместе с ним преодолела около 900 километров во Львов.

Читайте также: Бригада скорой попала под атаку БпЛА на Дергачевщине

Автор: Татьяна Литвина

Популярно

Пожар в Немышлянском районе: трое пострадавших, в том числе ребенок
Пожар в Немышлянском районе: трое пострадавших, в том числе ребенок
01.11.2026, 08:27
Новости Харькова – главное 1 ноября: атака на медиков, отмена электричек
Новости Харькова – главное 1 ноября: атака на медиков, отмена электричек
01.11.2026, 12:13
Эвакуировали за секунды до взрыва: в Харькове спасли женщину при обстреле
Эвакуировали за секунды до взрыва: в Харькове спасли женщину при обстреле
01.11.2026, 10:55
Вражеский КАБ повредил зернохранилище на Харьковщине
Вражеский КАБ повредил зернохранилище на Харьковщине
01.11.2026, 14:04
С 1 ноября на Харьковщине вступил в силу запрет на некоторые виды рыбной ловли
С 1 ноября на Харьковщине вступил в силу запрет на некоторые виды рыбной ловли
01.11.2026, 11:46
Уникальная эвакуация с Купянского направления: бойца перевезли во Львов
Уникальная эвакуация с Купянского направления: бойца перевезли во Львов
01.11.2026, 16:25

Новости по теме:

29.10.2026
Волонтер харьковской организации Джесси Адамс погиб при эвакуации животных
29.10.2026
Пленный оккупант эвакуировал тело погибшего украинского воина на Харьковщине
26.10.2026
Эвакуационный дрон спас еще нескольких раненых на Харьковщине: видео
24.10.2026
Раненый, повреждена «скорая», горели машины — «прилеты» в пригороде Харькова
23.10.2026
Эвакуационный дрон для спасения раненых получили защитники Харьковщины


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Уникальная эвакуация с Купянского направления: бойца перевезли во Львов», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2026 в 16:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Константин Власенко, которого впервые в мире эвакуировали с боевых позиций с помощью дрона, будет проходить протезирование и реабилитацию во Львове.".