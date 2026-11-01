Уникальная эвакуация с Купянского направления: бойца перевезли во Львов

Константин Власенко с позывным «Магура», которого впервые в мире эвакуировали с боевых позиций с помощью дрона с Купянского направления, будет проходить протезирование и реабилитацию во Львове, сообщили в Superhumans Lviv.

Напомним, военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Константин Власенко провел на боевой позиции 491 день. После тяжелого ранения в феврале Константин сначала потерял одну ногу, а через несколько месяцев, когда началась гангрена, был вынужден сам ампутировать другую. Несколько попыток вытащить его по земле были неудачными, поэтому разные подразделения Сил обороны Украины объединились ради миссии спасения Константина.

Указом президента Власенко присвоили звание Героя Украины. Соответствующий указ был издан 30 октября, сообщили на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Медицинская команда Superhumans Lviv забрала героя из Харькова и вместе с ним преодолела около 900 километров во Львов.

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