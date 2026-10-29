Волонтер харьковской организации Джесси Адамс погиб при эвакуации животных

Волонтер организации «Порятунок тварин Харків» Джесси Адамс эвакуировал животных из Краматорска, когда вражеский FPV-дрон атаковал эвакуационную машину. Джесси получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Трагедия произошла 25 октября, сообщили в «Порятунок тварин Харків» (Animal Rescue Kharkiv).

Коллеги рассказали, что FPV-дрон ударил по машине, в которую только что загрузили спасенных животных. Дрон попал прямо в лобовое стекло. Джесси получил тяжелые травмы, и его немедленно доставили в местную больницу. Врачи провели реанимационные мероприятия и экстренную операцию, но спасти его жизнь не удалось.

Джесси Адамс — основатель канадской организации RainCoast Dog Rescue Society. Он присоединился к команде «Порятунок тварин Харків» и вместе с харьковскими спасателями выезжал в прифронтовые населенные пункты, чтобы спасать животных и помогать людям.

Напомним, волонтеры регулярно становятся целями FPV-дронов в прифронтовых населенных пунктах Харьковщины. Так, в Золочеве оккупанты ударили по автомобилю благотворительной организации во время раздачи гуманитарной помощи. К счастью, обошлось без пострадавших.