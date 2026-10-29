Live
  • Пт 30.10.2026
  • Харьков  +8°С
  • USD 45.53
  • EUR 50.68

Предлагала помощь в быту: уборщица шпионила за военными в Харькове

Происшествия 19:44   29.10.2026
Татьяна Литвина
Подпишитесь на нас в Google
Предлагала помощь в быту: уборщица шпионила за военными в Харькове

15 лет тюрьмы получила 65-летняя жительница Харькова, которая шпионила за воинами Сил обороны под видом уборщицы, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Шпионка собирала данные о производстве беспилотников и тренировочном центре украинских военных; подтверждала ракетные удары по этим объектам; фотографировала и передавала информацию о перемещении военной техники, говорят правоохранители.

В СБУ рассказали, что для этого харьковчанка предлагала военным помощь в быту за «символическую» плату. В частности, убирала в домах, где временно проживали воины. Таким образом женщина пыталась втереться в доверие к украинским защитникам, поддерживая с ними доверительные разговоры, чтобы выспросить нужную информацию.

Затем она выходила на местность и проверяла собранные разведданные. Если они подтверждались — фиксировала на телефонную камеру нужные объекты.

Сотрудники СБУ задержали ее «на горячем», когда злоумышленница проводила доразведку у здания Сил обороны в Харькове в октябре 2024 года.

«В поле зрения рашистов она попала при поиске «быстрых» заработков в профильных Телеграмм-каналах. После вербовки злоумышленница находилась на связи с кадровым сотрудником российской спецслужбы, личность которого установлена ​​СБУ. При обысках у задержанной изъят смартфон, в котором она накапливала скриншоты гугл-карт с пометками защитников Харькова для передачи врагу», — говорят в СБУ.

Суд признал ее виновной государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины ). Она получила 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Читайте также: Слободской район атаковала российская «Бандероль»

Напомним, 15 лет в тюрьме проведет харьковчанин, которого завербовали оккупанты. Правоохранители доказали, что он корректировал обстрелы города. Его разоблачили в июле 2025-го.

Автор: Татьяна Литвина

Популярно

Сегодня 30 октября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 30 октября 2026: какой праздник и день в истории
30.10.2026, 06:00
Россияне вновь атаковали Харьков утром: на месте «прилета» – пожар
Россияне вновь атаковали Харьков утром: на месте «прилета» – пожар
30.10.2026, 07:15
Вооруженные пленные оккупанты сбежали на Харьковщине? СБУ заявляет о вбросе
Вооруженные пленные оккупанты сбежали на Харьковщине? СБУ заявляет о вбросе
29.10.2026, 17:12
Слободской район атаковала «Бандероль»: появились фото и видео последствий
Слободской район атаковала «Бандероль»: появились фото и видео последствий
29.10.2026, 21:05
Пленный оккупант эвакуировал тело погибшего украинского воина на Харьковщине
Пленный оккупант эвакуировал тело погибшего украинского воина на Харьковщине
29.10.2026, 14:20
Четверо погибших и 26 пострадавших – последствия ударов РФ по Харьковщине
Четверо погибших и 26 пострадавших – последствия ударов РФ по Харьковщине
30.10.2026, 08:55

Новости по теме:

29.10.2026
Вооруженные пленные оккупанты сбежали на Харьковщине? СБУ заявляет о вбросе
28.10.2026
Фиктивная инвалидность за $8 тысяч: СБУ задержала хирурга в Харькове
27.10.2026
Чемпионат по кибербезопасности прошел в Харькове
27.10.2026
Наводил удары по энергетике Харькова: приговор получил наркозависимый
24.10.2026
Пугают делами о госизмене: аферисты выдают себя за СБУ на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Предлагала помощь в быту: уборщица шпионила за военными в Харькове», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 29 октября 2026 в 19:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 лет тюрьмы получила 65-летняя жительница Харькова, которая шпионила за воинами Сил обороны под видом уборщицы, сообщили в Офисе Генерального прокурора.".