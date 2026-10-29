Предлагала помощь в быту: уборщица шпионила за военными в Харькове

15 лет тюрьмы получила 65-летняя жительница Харькова, которая шпионила за воинами Сил обороны под видом уборщицы, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Шпионка собирала данные о производстве беспилотников и тренировочном центре украинских военных; подтверждала ракетные удары по этим объектам; фотографировала и передавала информацию о перемещении военной техники, говорят правоохранители.

В СБУ рассказали, что для этого харьковчанка предлагала военным помощь в быту за «символическую» плату. В частности, убирала в домах, где временно проживали воины. Таким образом женщина пыталась втереться в доверие к украинским защитникам, поддерживая с ними доверительные разговоры, чтобы выспросить нужную информацию.

Затем она выходила на местность и проверяла собранные разведданные. Если они подтверждались — фиксировала на телефонную камеру нужные объекты.

Сотрудники СБУ задержали ее «на горячем», когда злоумышленница проводила доразведку у здания Сил обороны в Харькове в октябре 2024 года.

«В поле зрения рашистов она попала при поиске «быстрых» заработков в профильных Телеграмм-каналах. После вербовки злоумышленница находилась на связи с кадровым сотрудником российской спецслужбы, личность которого установлена ​​СБУ. При обысках у задержанной изъят смартфон, в котором она накапливала скриншоты гугл-карт с пометками защитников Харькова для передачи врагу», — говорят в СБУ.

Суд признал ее виновной государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины ). Она получила 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, 15 лет в тюрьме проведет харьковчанин, которого завербовали оккупанты. Правоохранители доказали, что он корректировал обстрелы города. Его разоблачили в июле 2025-го.