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Более 60 домов в Харькове повреждены за два дня из-за обстрелов

Общество 12:27   03.01.2024
Оксана Якушко
Более 60 домов в Харькове повреждены за два дня из-за обстрелов

Из-за обстрелов Харькова 2 и 3 января повреждены 62 жилых дома, из них 56 – в Шевченковском районе, сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

Более 1,8 тыс. окон выбито в квартирах и более 700 – в местах общего пользования. Также повреждены три кровли.

Всего из-за обстрелов с 29 декабря по 3 января разрушения получили 138 жилых домов.

Больше всего повреждений в Киевском районе (66). Количество выбитых квартирных окон в Киевском, Холодногорском, Слободском, Основянском и Шевченковском районах составляет 3 тысячи. Коммунальщики уже закрыли 2,1 тыс. оконных контуров.

Отопления нет в двух домах, электроснабжения – в одном. Также некоторые дома остаются без газа.

Коммунальные службы закрывают выбитые окна и двери. Здания обследуют на наличие других повреждений. Работы продолжаются.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 12:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за обстрелов Харькова 2 и 3 января повреждены 62 жилых дома, из них 56 – в Шевченковском районе, сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства.".