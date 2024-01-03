Более 60 домов в Харькове повреждены за два дня из-за обстрелов
Из-за обстрелов Харькова 2 и 3 января повреждены 62 жилых дома, из них 56 – в Шевченковском районе, сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства.
Более 1,8 тыс. окон выбито в квартирах и более 700 – в местах общего пользования. Также повреждены три кровли.
Всего из-за обстрелов с 29 декабря по 3 января разрушения получили 138 жилых домов.
Больше всего повреждений в Киевском районе (66). Количество выбитых квартирных окон в Киевском, Холодногорском, Слободском, Основянском и Шевченковском районах составляет 3 тысячи. Коммунальщики уже закрыли 2,1 тыс. оконных контуров.
Отопления нет в двух домах, электроснабжения – в одном. Также некоторые дома остаются без газа.
Коммунальные службы закрывают выбитые окна и двери. Здания обследуют на наличие других повреждений. Работы продолжаются.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: дім, дом, жилой дом, київський район, киевский район, кровля, крыша, обстрел, окно, повреждения, Харьков, Шевченковский район;
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- • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 12:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за обстрелов Харькова 2 и 3 января повреждены 62 жилых дома, из них 56 – в Шевченковском районе, сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства.".