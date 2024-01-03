Более 60 домов в Харькове повреждены за два дня из-за обстрелов

Из-за обстрелов Харькова 2 и 3 января повреждены 62 жилых дома, из них 56 – в Шевченковском районе, сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

Более 1,8 тыс. окон выбито в квартирах и более 700 – в местах общего пользования. Также повреждены три кровли.

Всего из-за обстрелов с 29 декабря по 3 января разрушения получили 138 жилых домов.

Больше всего повреждений в Киевском районе (66). Количество выбитых квартирных окон в Киевском, Холодногорском, Слободском, Основянском и Шевченковском районах составляет 3 тысячи. Коммунальщики уже закрыли 2,1 тыс. оконных контуров.

Отопления нет в двух домах, электроснабжения – в одном. Также некоторые дома остаются без газа.

Коммунальные службы закрывают выбитые окна и двери. Здания обследуют на наличие других повреждений. Работы продолжаются.