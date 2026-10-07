Live
  • Ср 07.10.2026
  • Харьков  +14°С
  • USD 44.95
  • EUR 50.64

Российский дрон ударил по многоэтажке в Киевском районе, ранена женщина

Происшествия 18:43   07.10.2026
Татьяна Литвина
Российский дрон ударил по многоэтажке в Киевском районе, ранена женщина Фото иллюстративное/ Харьковский горсовет

По данным Ситуационного центра, вражеский дрон ударил в последний этаж многоквартирного дома, есть один пострадавший.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

Сначала начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил что, дрон попал по крыше дома.

Но через несколько минут Терехов уточнил, что прилет был в верхний этаж многоэтажки.

По информации Синегубова, ранена 67-летняя женщина.

Читайте также: Двух военных задержали в Харькове: за что взяли $6000 – полиция (фото)

Напомним, Киевский район уже был под обстрелом сегодня, 7 октября. Вражеский БПЛа попал по территории домовладения.

Автор: Татьяна Литвина

Популярно

Враг атаковал Харьков БпЛА: подробности
Враг атаковал Харьков БпЛА: подробности
07.10.2026, 16:36
«Конец света» в Харькове и угроза массированного удара – итоги 6 октября
«Конец света» в Харькове и угроза массированного удара – итоги 6 октября
06.10.2026, 23:08
Уничтожают будущий хлеб, погибших — 20: НПУ об ударах по Харьковщине в октябре
Уничтожают будущий хлеб, погибших — 20: НПУ об ударах по Харьковщине в октябре
07.10.2026, 12:46
Газ отключат в одном из районов Харькова в четверг: адреса
Газ отключат в одном из районов Харькова в четверг: адреса
07.10.2026, 14:45
Новости Харькова — главное 7 октября: Лозовщина без света, цены на генераторы
Новости Харькова — главное 7 октября: Лозовщина без света, цены на генераторы
07.10.2026, 18:24
Удары КАБами: 17 человек еще в больнице, двое в тяжелом состоянии – Синегубов
Удары КАБами: 17 человек еще в больнице, двое в тяжелом состоянии – Синегубов
07.10.2026, 19:46

Новости по теме:

07.10.2026
Удары КАБами: 17 человек еще в больнице, двое в тяжелом состоянии – Синегубов
07.10.2026
Обстрел Слободского района: коммунальщики устраняют последствия разрушений
07.10.2026
Лозовская громада обесточена, критическая инфраструктура — на генераторах
07.10.2026
В Киеве среди домов нашли неразорвавшуюся ракету: проводится разминирование
07.10.2026
Массированный обстрел Украины: РФ била по многоэтажкам, в Киеве есть погибшие


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Российский дрон ударил по многоэтажке в Киевском районе, ранена женщина», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 октября 2026 в 18:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Ситуационного центра, вражеский дрон попал в ударил в последний этаж многоквартирного дома, есть один пострадавший.".