Российский дрон ударил по многоэтажке в Киевском районе, ранена женщина

По данным Ситуационного центра, вражеский дрон ударил в последний этаж многоквартирного дома, есть один пострадавший.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

Сначала начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил что, дрон попал по крыше дома.

Но через несколько минут Терехов уточнил, что прилет был в верхний этаж многоэтажки.

По информации Синегубова, ранена 67-летняя женщина.

Напомним, Киевский район уже был под обстрелом сегодня, 7 октября. Вражеский БПЛа попал по территории домовладения.