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Враг атаковал Харьков БпЛА: подробности

Происшествия 16:36   07.10.2026
Виктория Яковенко
Враг атаковал Харьков БпЛА: подробности Фото: Харьковский горсовет

Сегодня, 7 октября, армия РФ ударила по Харькову дроном.

Попадание зафиксировали в Киевском районе. Последствия уточняются, сообщил мэр Игорь Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что в Киевском районе вражеский дрон попал по территории домовладения. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.

Напомним, обстрелы Харьковщины по сравнению с прошлым годом увеличились на 47,8%, констатировал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільного». По его данным, по сравнению с прошлым годом, ракеты враг применяет в 4,5 раза больше, КАБы – на 45%, на 119% фиксируют рост использования FPV-дронов на оптоволокне.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 7 октября 2026 в 16:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 7 октября, армия РФ ударила по Харькову дроном.".