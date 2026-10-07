Враг атаковал Харьков БпЛА: подробности

Сегодня, 7 октября, армия РФ ударила по Харькову дроном.

Попадание зафиксировали в Киевском районе. Последствия уточняются, сообщил мэр Игорь Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что в Киевском районе вражеский дрон попал по территории домовладения. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.

Напомним, обстрелы Харьковщины по сравнению с прошлым годом увеличились на 47,8%, констатировал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільного». По его данным, по сравнению с прошлым годом, ракеты враг применяет в 4,5 раза больше, КАБы – на 45%, на 119% фиксируют рост использования FPV-дронов на оптоволокне.