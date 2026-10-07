Live
  • Ср 07.10.2026
  • Харьков  +18°С
  • USD 44.95
  • EUR 50.64

Уничтожают будущий хлеб, погибших — 20: НПУ об ударах по Харьковщине в октябре

Общество 12:46   07.10.2026
Виктория Яковенко
Уничтожают будущий хлеб, погибших — 20: НПУ об ударах по Харьковщине в октябре Скриншот

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільного» сообщил, что с 5 по 7 октября интенсивность вражеских ударов не утихает. Он рассказал о последствиях атак РФ.

«Для нас были сверхсложные сутки с 5 по 6 число. Потому что именно в этот день враг нанес массированный удар авиационными бомбами, это были фугасные авиабомбы с модулями УМПБ-5, по Индустриальному и Слободскому району. Удары пришлись по гражданским предприятиям, жилищной застройке. В Харькове получили ранения более 60 человек, шестеро погибли. Некоторых работникам ГСЧС только к вечеру удалось достать из-под завалов. В тот же день по Чугуеву враг нанес коварный удар, используя РСЗО, ракетой «Торнадо-С», ударили также по жилой застройке и детсаду, который не работает. 19 человек получили ранения и получили ранения шесть полицейских», — отметил Токарь.

С 6 на 7 октября оккупанты тоже нанесли ряд ударов, продолжил начальник ГУНП Харьковщины. Под ударом находилась железнодорожная станция одного из сел, энергетические объекты.

«И мы видим, что враг системно бьет по сельскохозяйственным предприятиям, складам, где хранится зерно. Из-за их ударов уничтожается будущий хлеб, и подвергается население такому себе продовольственному кризису», — рассказал Токарь.

По его данным, за шесть дней октября в результате ударов погибли 20 гражданских, пострадали 183 человека, из них девять – дети. С начала года от ударов врага в Харьковской области погибли 459 человек, среди них — 11 детей. 2930 пострадали, из них 230 – дети.

Читайте также: Восстановление дома в Харькове после удара КАБами: часть жителей отселят

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Сегодня 7 октября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 октября 2026: какой праздник и день в истории
07.10.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 7 октября: Лозовщина без света, назначения, удары
Новости Харькова — главное 7 октября: Лозовщина без света, назначения, удары
07.10.2026, 13:30
Массированный обстрел Украины: РФ била по многоэтажкам, в Киеве есть погибшие
Массированный обстрел Украины: РФ била по многоэтажкам, в Киеве есть погибшие
07.10.2026, 07:51
«Конец света» в Харькове и угроза массированного удара – итоги 6 октября
«Конец света» в Харькове и угроза массированного удара – итоги 6 октября
06.10.2026, 23:08
Лозовская громада обесточена, критическая инфраструктура — на генераторах
Лозовская громада обесточена, критическая инфраструктура — на генераторах
07.10.2026, 10:35
Как будут отключать свет сегодня на Харьковщине, сообщили в облэнерго
Как будут отключать свет сегодня на Харьковщине, сообщили в облэнерго
07.10.2026, 09:15

Новости по теме:

07.10.2026
Ракет в 4,5 раза больше, FPV – на 119%: чем РФ атакует Харьковщину
07.10.2026
В Богодуховской РГА и Ольховатской СВА — новые руководители: подробности
07.10.2026
Доехали до речки Уды: двух маленьких мальчиков искали копы в Харькове
07.10.2026
Как будут отключать свет сегодня на Харьковщине, сообщили в облэнерго
07.10.2026
Двое людей пострадали из-за ударов по Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Уничтожают будущий хлеб, погибших — 20: НПУ об ударах по Харьковщине в октябре», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 октября 2026 в 12:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільного» сообщил, что с 5 по 7 октября интенсивность вражеских ударов не утихает. ".