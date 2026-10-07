Уничтожают будущий хлеб, погибших — 20: НПУ об ударах по Харьковщине в октябре

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільного» сообщил, что с 5 по 7 октября интенсивность вражеских ударов не утихает. Он рассказал о последствиях атак РФ.

«Для нас были сверхсложные сутки с 5 по 6 число. Потому что именно в этот день враг нанес массированный удар авиационными бомбами, это были фугасные авиабомбы с модулями УМПБ-5, по Индустриальному и Слободскому району. Удары пришлись по гражданским предприятиям, жилищной застройке. В Харькове получили ранения более 60 человек, шестеро погибли. Некоторых работникам ГСЧС только к вечеру удалось достать из-под завалов. В тот же день по Чугуеву враг нанес коварный удар, используя РСЗО, ракетой «Торнадо-С», ударили также по жилой застройке и детсаду, который не работает. 19 человек получили ранения и получили ранения шесть полицейских», — отметил Токарь.

С 6 на 7 октября оккупанты тоже нанесли ряд ударов, продолжил начальник ГУНП Харьковщины. Под ударом находилась железнодорожная станция одного из сел, энергетические объекты.

«И мы видим, что враг системно бьет по сельскохозяйственным предприятиям, складам, где хранится зерно. Из-за их ударов уничтожается будущий хлеб, и подвергается население такому себе продовольственному кризису», — рассказал Токарь.

По его данным, за шесть дней октября в результате ударов погибли 20 гражданских, пострадали 183 человека, из них девять – дети. С начала года от ударов врага в Харьковской области погибли 459 человек, среди них — 11 детей. 2930 пострадали, из них 230 – дети.