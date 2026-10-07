Знищують майбутній хліб, загиблих – 20: НПУ про удари по Харківщині у жовтні

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар в етері “Суспільного” повідомив, що з 5 до 7 жовтня інтенсивність ворожих ударів не вщухає. Він розповів про наслідки атак РФ.

«Для нас була надскладна доба з 5 по 6 число. Тому що саме в цей день ворог завдав масованого удару авіаційними бомбами, це були фугасні авіабомби з модулями УМПБ-5, по Індустріальному та Слобідському району. Удари прийшлися по цивільних підприємствах, житловій забудові. У Харкові отримали поранення понад 60 осіб, шестеро загинули. Деяких працівникам ДСНС тільки під вечір вдалося дістати з-під завалів. В той же день по Чугуєву ворог здійснив підступний удар, використовуючи РСЗВ, ракетою «Торнадо-С», вдарили теж по житловій забудові та дитсадку, який не працює. 19 осіб отримали поранення й отримали поранення шість поліцейських», – зазначив Токар.

З 6 на 7 жовтня окупанти теж завдали низки ударів, продовжив начальник ГУНП Харківщини. Під ударом була залізнична станція одного з сіл, енергетичні об’єкти.

«І ми бачимо, що ворог системно б’є по сільськогосподарських підприємствах, складах, де зберігається зерно. Через їхні удари знищується майбутній хліб, і наражається населення на таку собі продовольчу кризу», – розповів Токар.

За його даними, за шість днів жовтня внаслідок ударів загинули 20 цивільних, постраждали 183 людини, з них дев’ять – діти. З початку року від ударів ворога на Харківщині загинули 459 людей серед них – 11 дітей. 2930 постраждали, з них 230 – діти.