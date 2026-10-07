Live
  • Ср 07.10.2026
  • Харків  +18°С
  • USD 44.95
  • EUR 50.64

Знищують майбутній хліб, загиблих – 20: НПУ про удари по Харківщині у жовтні

Події 12:46   07.10.2026
Вікторія Яковенко
Знищують майбутній хліб, загиблих – 20: НПУ про удари по Харківщині у жовтні Скриншот

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар в етері “Суспільного” повідомив, що з 5 до 7 жовтня інтенсивність ворожих ударів не вщухає. Він розповів про наслідки атак РФ.

«Для нас була надскладна доба з 5 по 6 число. Тому що саме в цей день ворог завдав масованого удару авіаційними бомбами, це були фугасні авіабомби з модулями УМПБ-5, по Індустріальному та Слобідському району. Удари прийшлися по цивільних підприємствах, житловій забудові. У Харкові отримали поранення понад 60 осіб, шестеро загинули. Деяких працівникам ДСНС тільки під вечір вдалося дістати з-під завалів. В той же день по Чугуєву ворог здійснив підступний удар, використовуючи РСЗВ, ракетою «Торнадо-С», вдарили теж по житловій забудові та дитсадку, який не працює. 19 осіб отримали поранення й отримали поранення шість поліцейських», – зазначив Токар.

З 6 на 7 жовтня окупанти теж завдали низки ударів, продовжив начальник ГУНП Харківщини. Під ударом була залізнична станція одного з сіл, енергетичні об’єкти.

«І ми бачимо, що ворог системно б’є по сільськогосподарських підприємствах, складах, де зберігається зерно. Через їхні удари знищується майбутній хліб, і наражається населення на таку собі продовольчу кризу», – розповів Токар.

За його даними, за шість днів жовтня внаслідок ударів загинули 20 цивільних, постраждали 183 людини, з них дев’ять – діти. З початку року від ударів ворога на Харківщині загинули 459 людей серед них – 11 дітей. 2930 постраждали, з них 230 – діти.

Читайте також: Відновлення будинку в Харкові після удару КАБами: частину жителів відселять

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Новини Харкова — головне 7 жовтня: Лозівщина без світла, призначення, удари
Новини Харкова — головне 7 жовтня: Лозівщина без світла, призначення, удари
07.10.2026, 13:30
Сьогодні 7 жовтня: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 жовтня: яке свято та день в історії
07.10.2023, 06:00
Сьогодні 7 жовтня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 жовтня 2026: яке свято та день в історії
07.10.2026, 06:00
Лозівська громада знеструмлена, критична інфраструктура – ​​на генераторах
Лозівська громада знеструмлена, критична інфраструктура – ​​на генераторах
07.10.2026, 10:35
Доїхали до річки Уди: двох маленьких хлопчиків шукали копи в Харкові
Доїхали до річки Уди: двох маленьких хлопчиків шукали копи в Харкові
07.10.2026, 11:05
Відновлення будинку в Харкові після удару КАБами: частину жителів відселять
Відновлення будинку в Харкові після удару КАБами: частину жителів відселять
07.10.2026, 12:20

Новини за темою:

07.10.2026
Ракет у 4,5 раза більше, FPV – на 119%: чим РФ атакує Харківщину
07.10.2026
У Богодухівській РДА та Вільхуватській СВА – нові очільники: подробиці
07.10.2026
Доїхали до річки Уди: двох маленьких хлопчиків шукали копи в Харкові
07.10.2026
Як відключатимуть світло сьогодні на Харківщині, повідомили в обленерго
07.10.2026
Двоє людей постраждали через удари по Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Знищують майбутній хліб, загиблих – 20: НПУ про удари по Харківщині у жовтні», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2026 в 12:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар в етері “Суспільного” повідомив, що з 5 до 7 жовтня інтенсивність ворожих ударів не вщухає.".