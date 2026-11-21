Тролейбуси №12, №18, №40 тимчасово не курсують 21 листопада вул. Дерев’янка та вул. 23 серпня, повідомила Харківська міськрада.

З технічних причин тролейбуси тимчасово ходять наступним чином:

№12: від розворотного кола «Вул. Рудика» до майдану Конституції (через вул. Сумську);

№18: від розворотного кола «Пр. Перемоги» до ст. м. «Держпром» (через пр. Науки);

№40: від розворотного кола «Пр. Перемоги» до майдану Конституції (через пр. Науки та вул. Сумську).

Також на маршрут вивели тимчасовий автобус від розворотного кола «Вул. Клочківська» до лікарні швидкої та невідкладної допомоги (через вул. 23 Серпня, пр. Науки, вул. Дерев’янка).