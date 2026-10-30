Частина трамваїв та тролейбусів у Харкові змінить маршрут у суботу

Йдеться про трамваї №20 та тролейбуси №2, 12, 27 та 40. Вони курсуватимуть зміненими маршрутами з 9:00 до 17:00 або до 18:00 31 жовтня, повідомила прес-служба мерії.

У мерії пояснили, що на цей час енергетики будуть проводити роботи в місті.

У зв’язку з цим трамваї не курсуватимуть з 9:00 до 18:00 вулицею Клочківською (від вул. Європейської до пр. Перемоги), а тролейбуси без запасу автономного ходу – проспектом Науки та вулицями 23 серпня Дерев’янко.

Також з 9:00 до 17:00 у той же день буде припинено рух тролейбусів без запасу автономного ходу на пр. Ново-Баварському, вул. Китаєнка та пр. Любові Малої (від пр. Дзюби до вул. Дудинської).

З 9:00 до 18:00 транспорт курсуватиме так:

трамвай №20 (частина 1): від вокзалу “Харків-Пасажирський” до вул. Європейської;

трамвай №20 (частина 2): від розворотного кола «Мала Данилівка» до розворотного кола «Пр. Перемоги» (через вул. Клочківську та ін. Перемоги);

тролейбуси №2 та 40 : від пр. Жуковського до майдану Конституції;

тролейбус №12 : від вул. Рудика до майдану Конституції.

Крім того, з 9.00 до 17.00 тролейбус №27 курсуватиме від вул. Новий Побут до площі Конституції.

Під час відсутності трамвайного сполучення на вул. Клочківській курсуватиме тимчасовий автобус №221:

розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – вул. Європейська.

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Нагадаємо, 31 жовтня з 09:00 до 17:00 буде знеструмлено споживачів частин Новобаварського та Холодногірського районів Харкова, повідомили в АТ «Харківобленерго». Причина – проведення ремонтних робіт.