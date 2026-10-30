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У Харкові сьогодні тимчасово перекриють дорогу – де та як об’їжджати

Транспорт 09:15   30.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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У Харкові сьогодні тимчасово перекриють дорогу – де та як об’їжджати

Обмеження руху транспорту пов’язане із проведенням ремонтних робіт сьогодні, 30 жовтня, передають у пресслужбі мерії.

Так, рух транспорту на вул. Познанській, на ділянці від будинку №35-Г до будинку №58 на вул. Владислава Зубенка, буде обмежений з 10:00 до 13:00.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням підготовчих робіт для ремонту асфальтобетонного покриття”, – уточнили у мерії.

Транспорт пропускатимуть смугою руху, вільною від виконання робіт.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла прогноз погоди на 30 жовтня в Харкові та області.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2026 в 09:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обмеження руху транспорту пов’язане із проведенням ремонтних робіт сьогодні, 30 жовтня, передають у пресслужбі мерії.".