У Харкові сьогодні тимчасово перекриють дорогу – де та як об’їжджати

Обмеження руху транспорту пов’язане із проведенням ремонтних робіт сьогодні, 30 жовтня, передають у пресслужбі мерії.

Так, рух транспорту на вул. Познанській, на ділянці від будинку №35-Г до будинку №58 на вул. Владислава Зубенка, буде обмежений з 10:00 до 13:00.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням підготовчих робіт для ремонту асфальтобетонного покриття”, – уточнили у мерії.

Транспорт пропускатимуть смугою руху, вільною від виконання робіт.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла прогноз погоди на 30 жовтня в Харкові та області.