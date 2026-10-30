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Італійські автобуси можуть приїхати до Харкова

Транспорт 18:09   30.10.2026
Тетяна Литвіна
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Італійські автобуси можуть приїхати до Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов провів переговори з муніципалітетом Генуї щодо можливості передачі місту громадського транспорту. Насамперед Харків цікавлять автобуси, повідомила прес-служба мерії.

Ігор Терехов розповів про втрати міського транспорту внаслідок ворожих обстрілів та наголосив на необхідності поповнення рухомого складу, у тому числі автобусами.

«Сьогодні ми маємо дефіцит транспорту. Тому я завжди говорю з нашими містами-партнерами про підтримку в цьому питанні. Чому автобуси? Тому що для нас це транспорт, який працює незалежно від того, чи є електроенергія чи ні», – зазначив Ігор Терехов.

У зустрічі взяли участь відповідальний за сталу мобільність та громадський транспорт Еміліо Роботті, керівник управління міської мобільності Альберто Каппато та представники транспортної компанії AMT. Вони обговорили варіанти передачі транспортних засобів до Харкова, їх технічні характеристики та логістику.

“Представники Генуї висловили готовність продовжити опрацювання цього питання”, – кажуть у мерії.

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Нагадаємо, буквально два дні тому, 28 жовтня, у Харкові через перебої електрики були проблеми з рухом електротранспорту у місті. Для перевезення пасажирів було пущено додаткові автобуси.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2026 в 18:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов провів переговори з муніципалітетом Генуї щодо можливості передачі місту громадського транспорту.".